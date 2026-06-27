Pride 2026: Verónica Castro, La Joaqui, Jass Reyes, Kim Shantal y más famosos se unen al Orgullo

Como cada año, el Pride 2026 en Ciudad de México reunió a figuras de talla internacional, influencers, activistas y diversos integrantes de la Comunidad LGBTQ+.

Entre las estrellas que destacaron se encuentran Verónica Castro, La Joaqui, Jass Reyes, La Jessu y Kim Shantal, entre otras, quienes se sumaron a la celebración del Orgullo con presentaciones, coronaciones y mensajes de apoyo a la diversidad.

Pride 2026: Verónica Castro, La Joaqui, Jass Reyes, Kim Shantal y más famosos se unen a la Marcha del Orgullo

La creadora de contenido originaria de Tijuana, Baja California, Kim Shantal, fue vista saludando a los asistentes a la Marcha del Orgullo desde uno de los carros alegóricos que recorrieron la avenida Paseo de la Reforma este 27 de junio.

Además, presentó un pequeño número musical en el Escenario Impulse, frente al Ángel de la Independencia, donde usó un segundo atuendo de falda y top en color dorado, junto a un sombreo del mismo tono. La influencer también se mantuvo conviviendo con sus seguidores, tomándose fotografías y saludándolos.

Kim Shantal durante la Marcha del Orgullo 2026 ı Foto: Captura de pantalla IG kimshantal

En el mismo Escenario Impulse, la cantante Jass Reyes, integrante de Playa Limbo, deslumbró a sus fans con un show lleno de música y baile. Lució un outfit negro y para su acto estuvo acompañada de un grupo de bailarinas.

La intérprete causó gritos de emoción y aplausos cuando bailó con un abanico blanco en cada mano, accesorio que se ha vuelto uno de los íconos de la comunidad LGBTQ+.

Jass Reyes durante su show en el Pride 2026 ı Foto: Captura de pantalla IG jassreyesmx

Mientras tanto, en la Alameda de la Ciudad de México, alrededor de las 5:30 pm, la intérprete argentina La Joaqui se presentó en el escenario del Pride 2026 para poner a cantar al público con sus mayores éxitos.

La Joaqui canta en la Alameda Central, durante el Pride 2026 ı Foto: Captura de pantalla IG lajoaqui

Debido a que el Fan Fest se lleva a cabo en el Zócalo capitalino, las autoridades plantearon como opción la zona alrededor del Palacio de Bellas Artes.

En este espacio, la actriz mexicana Verónica Castro fue coronada Reina de los Corazones de la Comunidad LGBTTTIQ+. La también conductora expresó su gratitud al serle concedido tal honor e hizo un llamado al amor.

Y, por supuesto, las drag queen no podían faltar a esta celebración. Durante la Marcha del Orgullo 2026 y en el Escenario Impulse, algunos de los rostros más reconocidos de este mundo se hicieron presentes, entre ellas, las chicas de Killers.

Lupita Kush, quien participa en Solo Las Más 2, fue una de las más aplaudidas.

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