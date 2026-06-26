Kenia Os será coronada Reina del Orgullo LGBT+ en CDMX y dará concierto GRATIS

Kenia Os es una de las artistas más populares del momento, por lo que la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 contará con una actuación especial por parte de la celebridad, quien además, será coronada como la Reina del Pride.

La cantante encabezará un concierto gratos que se llevará a cabo al finalizar el recorrido y recibirá su corona frente a miles de asistentes del evento que celebra al amor libre y la identidad de las personas.

¿Dónde y a qué hora es el concierto de Kenia Os en el Pride 2026?

Por el momento, los organizadores no han revelado el horario exacto en el que comenzará la presentación de Kenia Os, aunque se sabe que formará parte de las actividades de cierre, por lo que estarán presentes todos los contingentes que participan.

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La convocatoria de la marcha arranca a partir de las 10:00 horas en el Ángel de la Independencia, mientras que el recorrido comenzará alrededor de las 12:00 horas.

Sin embargo, cabe mencionar que este año, el escenario principal no será en el Zócalo de la Ciudad de México, ya que en dicha plaza se lleva a cabo el FIFA Fan Fest, que sí permitirá el ingreso.

Esta edición, el evento se instalará frente al Palacio de Bellas Artes sobre Eje Central por los ajustes de logística por las actividades del Mundial 2026. Será este el recinto donde se realizarán los conciertos, la coronación y los mensajes de activistas del movimiento.

Kenia OS tendrá una presentación en la Ciudad de México el próximo 27 de junio, como parte del Pride de la CDMX, donde también cantará en vivo junto a los fans durante la celebración. 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/5QkHe3HUdv — Keninis México Oficial (@KeninisMxOFC) June 24, 2026

La intérprete de ‘Rojo Versace’ ha mantenido una relación cercana con la comunidad LGBT+ desde hace tiempo, pues durante sus conciertos suele mostrar la bandera del orgullo y dedica mensajes de inclusión.

Además, en el video ‘Slay’, la famosa dio visibilidad a reconocidas artistas drag mexicanas; el tema se convirtió para muchos fans en todo un himno de la comunidad.

Además de Kenia Os, también se contempla la participación de Niurka Marcos y María Daniela y su Sonido Lasser, quienes se sumarán a una presentación que reúne al entretenimiento con mensajes por la inclusión, la igualdad y el respeto.

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