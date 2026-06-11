Hace casi una semana, Kenia Os y Peso Pluma confirmaron oficialmente el fin de su relación, una noticia que sacudió a sus seguidores y generó múltiples especulaciones sobre las cusas de la ruptura en redes sociales.

En medio de esa separación tan sonada, la cantante mexicana volvió a ser tendencia en redes sociales al aparecer acompañada del actor Alejandro Speitzer durante la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México.

Kenia Os y Alex Speitzer desatan rumores de relación y asisten juntos a inauguración del Mundial

Kenia Os y Alex Speitzer fueron vistos en el evento deportivo más importante del año, lo que de inmediato desató rumores sobre un posible romance ellos.

La cantante y el actor fueron captados juntos en el Estadio Ciudad de México, donde compartieron momentos en las gradas, lo que provocó que los asistentes y usuarios en redes sociales comenzaran a especular sobre si están construyendo algo más que una amistad.

Kenia Os y Alex Speitzer estuvieron sentados junto a otras personalidades del mundo del espectáculo como Juanpa Zurita y El Escorpión Dorado. Horas después del partido inaugural del Mundial 2026, entre México y Sudáfrica, el actor compartió un clip del festejo de los goles del Tri desde la tribuna.

Kenia Os, quien atraviesa una etapa complicada tras su ruptura con el cantante de corridos tumbados Peso Pluma, se mostró sonriente y relajada junto al actor Alex Speitzer y el resto de influencers mexicanos.

Las imágenes difundidas rápidamente en plataformas como X e Instagram alimentaron la conversación. Aunque algunos señalan que se trata de una salida de amigos, otras personas celebran que la intérprete se dé la oportunidad de salir y conocer a otras personas.

Además, algunos internautas recordaron que una relación entre Kenia Os y Alex Speitzer sería imposible, pues el histrión es pareja de la actriz Samadhi Zendejas.

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