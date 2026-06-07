Niurka critica a Kenia Os y dice que Yeri Mua sí es vedette | VIDEO

Niurka critica a Kenia Os y dice que Yeri Mua sí es vedette

Niurka Marcos ha generado polémica a raíz de recientes declaraciones sobre Kenia Os y Yeri Mua, dos destacadas creadoras de contenido mexicanas que a través de los años han logrado abrirse paso en la industria musical.

Como siempre, la cubana encendió las redes sociales con sus declaraciones, que llegan en momentos particularmente sensibles para ambas estrellas, quienes han enfrentado polémicas recientemente.

Kenia Os y Yeri Mua se han mostrado apoyo mutuo en redes sociales anteriormente y ahora, colaborarán en una canción. ı Foto: Especial

Por un lado, Kenia Os acaba de dar a conocer su separación con Peso Pluma tras más de un año de romance, mientras que Yeri Mua sufrió un ataque de pánico en el AICM hace pocas semanas.

Niurka critica a Kenia Os y la compara con Yeri Mua

Niurka, quien es famosa por su trayectoria en el escenario, su personalidad frontal y sus declaraciones sin filtros, no perdió la oportunidad de hablar de las presentaciones de las jóvenes artistas.

Fue en una conversación con medios de comunicación que se sinceró sobre las nuevas figuras femeninas de la industria que dominan las plataformas digitales y el escenario. Por ello, ella las decidió comparar con su concepto clásico de vedette.

Niurka Marcos menciona que Kenia Os no es Vedette 😱 pic.twitter.com/w0qVUmOMTh — La Comadrita (@lacomadritaof_) June 7, 2026

Fue entonces que surgió el nombre de Kenia Os y el de Yeri Mua, como una manera de ejemplificar qué tipo de presentación funciona y cuál no dentro del concepto y la delgada línea de la sensualidad en espectáculos.

“Ay, no sé. La cachondería es… no, no es vedette, eso es puter**. Sí es vedette mi Yeri, es que ella es muy artista, muy producida, muy jota. Ven la diferencia entre la cachondería y la no sé qué, que es lo mismo y no salen de ahí, a hacer diferentes imágenes, proyecciones, gestos, eso es vedette”, dijo.

De este modo, Niurka criticó de manera tajante la presentación de la intérprete de ‘Año Sabático’, al señalar que para ella no cumple con los requisitos para tener un show digno de una vedette.

Cabe mencionar que entre Kenia Os y Yeri Mua hay una diferencia notable en el estilo musical, pues si bien ambas se inclinan a un público femenino y LGB+, una canta pop, mientras que la otra es reguetonera, lo que las lleva a tener shows muy diferentes entre si.

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