Yeri Mua habla de su ataque de pánico en el AICM: ‘Mi psiquiatra aumentó mi medicación’

Yeri Mua habla de su ataque de pánico en el AICM

Yeri Mua ha reaparecido día después de que se convirtiera en el centro de atención por haber tenido un ataque de pánico en el Aeropuerto Internacional de la CDMX, tras ser abordada por diversos medios a la vez.

Y es que la joven veracruzana no pudo soportar el zafarrancho que se armó por los medios de comunicación que le cuestionaban sobre los comentarios negativos en Internet donde la acusaban de haber estado detrás de la detención de Naim Darrechi, su ex novio.

🎤😢 Yeri Mua protagoniza momentos de tensión en el AICM y anuncia pausa en redes sociales



La influencer y cantante Yeri Mua se convirtió en tendencia luego de que circularan videos en los que aparece visiblemente afectada durante su paso por el Aeropuerto Internacional de la… pic.twitter.com/KBm3TEoRYS — El Mitotero (@elmitoteromx) May 30, 2026

El video donde Yeri Mua llora se hizo viral rápidamente y en redes sociales no faltaron las burlas y señalamientos, por lo que decidió mantenerse apenas un par de días separada de sus plataformas de contenido.

Yeri Mua habla de su ataque de pánico en el AICM

La influencer publicó dos historias. En la primera, agradeció directamente a sus seguidores. “Gracias a los que han estado aquí para mí aunque mi bocota no pare, ya saben que me cuesta quedarme callada”, dijo.

“También las perras malas se echan una lloradita, y a seguirle”, expresó. En la publicación, podemos ver que se está pintando el cabello nuevamente de color rojo.

En la segunda historia, la influencer fue mucho más directa al hablar sobre el tema del AICM, donde tuvo un reciente ataque de pánico. “No me gusta que se me avienten los periodistas y me aplasten”, admitió.

Yeri Mua habla de su ataque de pánico en el AICM ı Foto: IG: @yerimua

“En verdad me generaron un ataque de pánico y ansiedad cuando regresé de Corea. Ojalá puedan acercarse de una manera más respetuosa cada que viajo. Yo, de verdad, estoy a favor de la prensa digna y en contra de la censura”, aclaró.

Agregó que espera que pueda tener una relación más saludable con los medios de comunicación: “Nunca les niego una entrevista; les tengo mucho amor y respeto. Ojalá no vuelva a suceder”, comentó.

Finalmente, Yeri Mua mencionó que el tratamiento médico en el que está sometida desde hace tiempo ha recibido cambios para adaptarse mejor a su vida como famosa. “Mi psiquiatra aumentó mi medicación para evitar estos episodios”, contó.

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