Estos son los cargos que enfrentan Tristan y Andrew Tate

Los “gurús de masculinidad” en Internet, Andrew y Tristan Tate fueron arrestados en Miami mientras las autoridades británicas buscaban su extradición. Los famosos creadores de contenido han ganado popularidad por su contenido a favor de la misoginia, el machismo y la riqueza.

Los hermanos fueron detenidos por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos bajo una orden reservada, dijo a The Associated PressBrady McCarron, portavoz del Servicio de Alguaciles. Ahora te platicamos todo lo que se sabe sobre el caso.

Los cargos contra Tristan y Andrew Tate

Los hermanos con doble ciudadanía (británica y estadounidense) enfrentan cargos por violación y tráfico sexual entre 2010 y 2017. Además, los fiscales británicos anunciaron 32 cargos adicionales contra Andrew y seis contra Tristan.

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Los mismos incluyen además de organización de redes de trata para explotación sexual y violación, delitos relacionados con imágenes indecentes de menores de edad.

Tristan y Andrew Tate se mudaron a Rumania en 2016 y fueron arrestados en el país europeo en 2022. Se les acusó de participar en planes para atraer a mujeres para su explotación sexual, cosa que ellos negaron. El caso no siguió por irregularidades procesales y legales.

Sin embargo, hay cargos pendientes en el Reino Unido, donde acusan a los hermanos de abusar de mujeres en un área al norte de Londres, donde crecieron, señalamientos que nuevamente han negado ante la justicia.

🚨ANDREW AND TRISTAN TATE ARRESTED IN MIAMI



U.S. authorities detained the social media influencers with a sealed warrant reportedly linked to a U.K. extradition request.



British prosecutors announced 32 additional charges against Andrew and six against Tristan, including rape,… pic.twitter.com/WvB0GM3b6f — Coin Bureau (@coinbureau) July 19, 2026

“Estamos seguros de que una vez que un juez competente vea los hechos, y una vez que el Departamento de Justicia confronte este abuso atroz de su propia autoridad, Andrew y Tristan Tate quedarán en libertad. Estados Unidos no hace el trabajo sucio político de Gran Bretaña”, señaló el abogado Joseph McBride, quien representa a los hermanos.

En ocasiones pasadas, los famosos han negado las acusaciones de abuso y trata de personas que habrían marcado un antes y un después en su imagen pública. Además, afirman que sus declaraciones violentas o misóginas han sido sacadas de contexto en más de una ocasión.

Andrew Tate saltó a la fama como concursante del programa Big Brother, pero actualmente su popularidad viene de ser una de las figuras más destacadas de “la machosfera”, quien comparte contenido sobre cómo ser un ”hombre Alfa” y de qué manera tratar a las mujeres, lo que tiende a incluir estrategias de manipulación y valores machistas y misóginos.

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