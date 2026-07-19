Vanessa Huppenkothen es hospitalizada de emergencia; ¿qué enfermedad tiene?

La periodista deportiva Vanessa Huppenkothen sorprendió a sus seguidores al revelar que fue hospitalizada de emergencia poco antes de la final del Mundial 2026.

A través de una publicación en Instagram, compartió una fotografía desde la cama de un hospital y explicó la difícil situación de salud que enfrentó.

Hospitalizan de emergencia a Vanessa Huppenkothen; ¿qué enfermedad tiene?

Vanessa Huppenkothen compartió una fotografía desde la cama de un hospital, lo que encendió alarmas entre sus seguidores y amigos del medio deportivo y de la televisión.

La periodista de 41 años relató que el domingo de la semana pasada comenzó a sentir un fuerte dolor en la espalda baja acompañado de escalofríos. Pensó que se trataba de un problema muscular y, antes de viajar a Dallas, decidió automedicarse para soportar el malestar.

“No es el lugar donde quería ver el final de este Mundial pero así es la vida y así se dieron las cosas. No sé ni cómo trabajé en el Francia vs. España ni mucho menos en el Argentina vs. Inglaterra”, confesó Vanessa Huppenkothen.

La conductora explicó que el amor por su trabajo la llevó a resistir la fiebre, los escalofríos y la debilidad, hasta que finalmente terminó en urgencias.

Vanessa Huppenkothen explicó que los médicos le diagnosticaron una bacteria que llegó a sus riñones, situación que pudo haber derivado en una sepsis. “El doctor me dijo que me salvé de una sepsis. Seré paciente y que Dios maneje”, escribió.

Incluso mencionó que pensaba que el dolor era consecuencia de los ejercicios de gimnasio, pues se colocaba parches de icy hot para aliviarlo.

Diversas personalidades del mundo del espectáculo enviaron mensajes de ánimo a Vanessa Huppenkothen a través de los comentarios de dicha publicación. Entre ellos, destacan Camila Sodi, Andrea Legarreta, Mariazel, Shanik Aspe, Ximena Herrera, Karla Díaz y Grettell Valdez.

Hasta el momento, la conductora no ha compartido más actualizaciones sobre su estado de salud, pero su mensaje en redes sociales tranquilizó a sus seguidores.

Puedes leer: