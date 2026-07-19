BTS causa furor en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 | FOTOS

BTS causa furor en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium tuvo un espectáculo musical que sin duda quedará en la memoria de los fanáticos. La banda surcoreana BTS encendió el escenario con su éxito “Dynamite”, donde estuvieron acompañados por un grupo de bailarines.

BTS causa furor en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

Desde su salida al escenario y al sonar los primeros acordes de “Dynamite”, los gritos de euforia del público marcaron el inicio de un show vibrante. En redes sociales, el ARMY expresó su emoción con miles de mensajes y videos, por lo que el momento se volvió en poco tiempo tendencia global.

BTS en el medio tiempo del Mundial 2026 ı Foto: Reuters

Los integrantes de BTS lucieron chaquetas y atuendos en tonos rojo, negro y blanco, perfectamente combinados con la escenografía, que estuvo dominada por un fondo rojo con líneas negras.

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BTS en el medio tiempo del Mundial 2026 ı Foto: Reuters

Además de cantar y bailar, los artistas saludaron con entusiasmo a Gustavo Dudamel, quien participó junto al coro y la banda británica Coldplay, creando una fusión musical que sorprendió a todos los presentes en la final del Mundial 2026.

El espectáculo, el primero en su tipo en una Copa del Mundo, fue celebrado como uno de los más memorables.

BTS performs "Dynamite" at the FIFA #WorldCup Final Halftime Show



(via FOX) pic.twitter.com/wYmvwYwKX9 — Variety (@Variety) July 19, 2026

BTS también hizo historia en Francia

Este fin de semana es histórico para la banda surcoreana pues, además de su participación en el show de medio tiempo del Mundial de futbol de este domingo, BTS conquistó Europa con dos conciertos excepcionales en el Stade de France.

Los conciertos, realizados el viernes 17 y sábado 18 de julio, reunieron a decenas de miles de seguidores y contaron con la presencia del presidente Emmanuel Macron y su esposa, quienes se sumaron a la fiebre del K-Pop.

La banda BTS mantiene su estatus como fenómeno global, demostrando que su música trasciende fronteras y culturas.

🇫🇷🎙️ INFO — Le couple Macron, admirateur du groupe BTS, assiste au concert du groupe au Stade de France. pic.twitter.com/ZFLUgUw8DP — Focus (@FocusMedia_Fr) July 17, 2026

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