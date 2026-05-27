El fenómeno global de BTS y el K-Pop siguen marcando huella en México. Tras haber dado tres conciertos en el Estadio GNP Seguros, el grupo surcoreano compartió un video de cinco minutos que documenta su visita al Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo y residencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El material muestra momentos espontáneos de los integrantes del grupo mientras recorren con asombro el recinto histórico, tomándose fotografías, apreciando los murales y recibiendo un reconocimiento como “visitantes distinguidos”. Además, aparece un fragmento de su salida al balcón que da al Zócalo.

La publicación desató una ola de comentarios y reacciones en redes sociales, pues representa un momento especial entre BTS y sus seguidores mexicanos.

BTS lanza video inédito de su visita a Palacio Nacional; mira el detrás de cámaras

BTS lanzó este miércoles, a través de su cuenta oficial de YouTube, un clip en el que se puede apreciar el detrás de cámaras de su visita a la sede del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de México.

En el video se observa a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook caminando por los pasillos del Palacio Nacional mientras una guía les explica la importancia histórica del lugar.

BTS provoca euforia y lágrimas desde Palacio Nacional ı Foto: David Patricio›La Razón

Los integrantes expresan frases como “No puedo creer que estemos aquí”, dejando testimonio de su emoción por conocer uno de los espacios más emblemáticos de México.

El encuentro con la Presidenta Claudia Sheinbaum incluyó un recorrido por su oficina y la entrega de un reconocimiento oficial como “visitantes distinguidos”. Posteriormente, los miembros de BTS salieron al balcón del Palacio Nacional para saludar a 50 mil fans reunidas en el Zócalo capitalino.

De este modo, la banda surcoreana inmortalizó, a través de este video, un momento histórico de su visita al país azteca, lo que rápidamente se viralizó entre el ARMY de todo el mundo. Hasta el momento en que se realiza esta edición, el clip cuenta con más de 722 mil visualizaciones en YouTube.

La visita de BTS a México formó parte de su gira mundial ARIRANG, que marcó su regreso a los escenarios tras cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Los conciertos en el Estadio GNP Seguros se realizaron los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026, reuniendo a decenas de miles de seguidores en un ambiente de euforia y celebración.

Además de sus presentaciones, los integrantes aprovecharon su estancia para recorrer sitios emblemáticos de la capital como el Museo de Frida Kahlo, el Museo Anahuacalli y la Arena México.