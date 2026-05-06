BTS, un estallido de euforia en el Zócalo

Fans de BTS se dieron cita en el Zócalo de la Ciudad de México para recibir a la agrupación de K-pop surcoreana.

Alrededor de 50 mil voces, que esperaron en el Zócalo de la Ciudad de México bajo el abrasador rayo del sol por más de seis horas, estallaron en gritos de euforia cuando los siete integrantes de la banda surcoreana BTS se asomaron por uno de los balcones de Palacio Nacional, en el marco de su segunda gira de conciertos en México.

Tras su llegada al país, los idols del K-pop se trasladaron a Palacio Nacional para reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien meses atrás envió una carta al primer ministro de Corea del Sur para intentar que la agrupación musical abriera más fechas en México y que, así, todas las fanáticas mexicanas pudieran asistir.

Sin dar mayor detalle sobre lo conversado, la mandataria mexicana compartió en sus redes sociales una fotografía junto a los artistas: “Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur ”, dijo.

Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur. pic.twitter.com/OS39Sp0H6g — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 6, 2026

Sheinbaum anunció la visita de los idols al cierre de su conferencia matutina de este 6 de mayo. Fueron pocos los minutos que transcurrieron cuando las primeras ARMY comenzaron a apostarse frente a Palacio Nacional.

Mariana —una joven tijuanense que apenas había llegado a la Ciudad de México con la esperanza de encontrar un boleto para alguno de los conciertos que inician esta semana— fue la primera en llegar para ver de cerca a sus ídolos, probablemente su única oportunidad.

Miles de fanáticas de BTS se dieron cita en el Zócalo de la Ciudad de México para recibir a la agrupación de K-pop surcoreana. ı Foto: David Patricio / La Razón

Desde las salidas de la estación Zócalo del Metro, detrás de Palacio Nacional, desde el Eje Central y Pino Suárez, centenares de jóvenes corrían solas o en grupos para alcanzar el mejor puesto frente a Palacio Nacional.

Entre las multitudes se veía acelerar el paso a estudiantes con sus uniformes y mochila al hombro, a pequeñas que jalaban de la mano a sus madres y padres para apurarlos a llegar; otras con glitter sobre las mejillas y atuendos especiales para la ocasión.

Alrededor de las 16:30 horas, mientras un potente equipo de sonido instalado frente a Palacio Nacional hacía sonar las canciones de BTS, los ventanales de dos palcos se abrieron y la multitud dejó de cantar y estalló en gritos. A algunas, incrédulas de estar a punto de ver a los cantantes coreanos, las manos comenzaron a temblarles y las lagrimas salían.

Pero fue hasta las 17:10 horas cuando RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jung Kook salieron por uno de los palcos al costado derecho de Palacio Nacional, acompañados de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

BTS, junto a la Presidenta, saludan a las ARMY desde un balcón de Palacio Nacional. ı Foto: David Patricio / La Razón

Luego de un minuto de escuchar sus nombres ser coreados y que los gritos no cesaran, Kim Nam-joon, conocido como RM, fue el primero en tomar el micrófono, pero ante cada palabra que intentó pronunciar en español, lo pausaban los gritos incesantes.

Y así fue como expresó ante una multitud de eufórica: “Hola, nosotros somos BTS. Muchas gracias . No podemos esperar por el concierto de mañana. Hagámoslo divertido. Te amo, te quiero, muchas gracias”.

▶️ #Video | BTS causó sensación este 6 de mayo en la Ciudad de México al aparecer en uno de los balcones laterales de Palacio Nacional en compañía de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Lo que pocas personas esperaban era que algunos de los integrantes de BTS se animaran… pic.twitter.com/cJqcOEWnD5 — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 7, 2026

También habló Kim Tae-hyung, que en un esfuerzo por hablar el “poco” español que sabe, dijo: “Hola, no hablo español muy bien. ¿Nos extrañaron? Los extrañamos muchísimo más a México. La mayoría aquí es increíble. Nos vemos la próxima vez, adiós”.

La Presidenta —quien había permanecido aplaudiendo a los cantantes y observando a la multitud—, también tomó la palabra para pedir a la banda que vuelva el próximo año: “Ya les dije que tienen que regresar el próximo año”, lo cual hizo estallar nuevamente a las ARMY.

La aparición en el palco apenas duró tres minutos. Decenas de fans permanecieron el rato que las canciones se hicieron sonar, mientras otras se retiraron entre crisis nerviosas, manos temblorosas y un llanto incontenible de emoción.

Asisten más de 50 mil ARMY al Zócalo de la Ciudad de México. ı Foto: David Patricio / La Razón

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cehr