Evade extradición exsecretario de Seguridad de Sinaloa acusado por Estados Unidos de narco

El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, uno de los 10 funcionarios señalados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, obtuvo un amparo por parte del Juzgado Tercero de Distrito en Michoacán para impedir cualquier intento de captura en su contra con fines de extradición a Estados Unidos.

La resolución protege al también general en retiro de órdenes de detención provisional, localización o aseguramiento, al menos hasta que se resuelva un juicio de garantías en la audiencia programada para su caso el próximo 1 de junio.

“Se suspende de plano y de oficio la extradición del quejoso Gerardo Mérida Sánchez o cualquier acto tendiente a ejecutar alguna orden de detención provisional”, se lee en el documento emitido por el juzgado federal con sede en Morelia, Michoacán.

Mérida Sánchez fue señalado en la Corte de Nueva York por presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos” durante su gestión al frente de la seguridad de Sinaloa, entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024.

En la imagen ilustrativa de agosto de 2024, un día de bloqueos en Culiacán, Sinaloa tras enfrentamientos entre fuerzas del orden y presuntos integrantes de un Cártel ı Foto: Cuartoscuro

Las autoridades estadounidenses sostienen que recibió sobornos de 100 mil dólares al mes, a cambio de advertir a la organización delictiva sobre redadas en laboratorios de drogas, de tal forma que sus integrantes pudieran evitar el arresto.

El documento judicial señala que en 2023, el exfuncionario alertó con anticipación sobre al menos 10 redadas a laboratorios de droga.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó al exjefe de la policía sinaloense delitos de conspiración para la importación de narcóticos y posesión de armamento de alto poder, por los que podría alcanzar una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión o cadena perpetua.

En diciembre de 2024, Gerardo Mérida Sánchez renunció la Secretaría de Seguridad estatal tras más de 100 días de violencia, derivada de enfrentamientos entre grupos criminales en varios municipios de la entidad.

El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez. ı Foto: Especial

La gestión de Mérida en Sinaloa inició el 4 de septiembre de 2023, cuando el hoy gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya —también señalado por Estados Unidos— le tomó protesta como parte de un relevo en el gabinete de seguridad estatal, con el compromiso de reducir los índices delictivos; sin embargo, su periodo terminó marcado por la violencia desatada tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López cerca de El Paso, Texas.

Desde 2022, Mérida Sánchez es general de División en retiro, tiene formación en administración militar y derecho, cuenta con una maestría en Seguridad y Defensa Nacional. En la milicia, se desempeñó como comandante de la 25 Zona Militar en Puebla y ocupó distintos mandos castrenses en Tamaulipas y Michoacán.

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cehr