Y reclama que reciba a BTS y no a madres buscadoras

LA DIPUTADA federal de Acción Nacional (PAN) Paulina Rubio Fernández acusó a la Presidenta Claudia Sheinbaum de mantener “resistencia” para recibir en Palacio Nacional a colectivos de madres buscadoras, mientras abre espacios para actos con grupos musicales coreanos.

En un posicionamiento emitido desde San Lázaro, la panista dijo que hay familias que enfrentan la desaparición de sus hijos sin una reunión con la Presidenta.

“México es un país en donde una enorme cantidad de madres no tienen mucho que celebrar, sobre todo aquellas que han intentado que el gobierno criminal de Morena las apoye y lo único que han encontrado es un portazo”, declaró.

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Rubio Fernández afirmó que en México no basta con encabezar una causa social para entrar a Palacio Nacional, y que para obtener atención del Gobierno federal “se necesita ser un grupo famoso coreano”.

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La diputada blanquiazul señaló que “mientras la exigencia de esas madres ha sido poder hablar con la Presidenta para exponerle lo doloroso de este calvario en la búsqueda de sus hijos, todos los días en nuestro país se encuentran fosas clandestinas, halladas por sus propias manos, y la mandataria, como mujer, las sigue ignorando”, sostuvo en su comunicado.

Para Rubio el reclamo de los colectivos ocurre en una fecha en la que muchas familias no tienen motivos para celebrar. También criticó que Sheinbaum Pardo, como primera mujer en la Presidencia, no haya sostenido un encuentro con ellas.

La legisladora vinculó el reclamo con madres que enfrentan la falta de medicamentos para hijos con cáncer, carencias en hospitales, escuelas en malas condiciones y ausencia de servicios públicos básicos.

Paulina Rubio señaló deficiencias en políticas públicas de apoyo a mujeres y cuestionó la desaparición del sistema de guarderías, al cual describió como un mecanismo de respaldo para las familias trabajadoras.

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