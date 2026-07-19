Así cantaron Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger en la clausura del Mundial 2026

Así fue la participación de Robbie Williams y Laura Pausinni en la clausura del Mundial 2026

Este domingo 19 de julio en la final del Mundial 2026 no solo disfrutamos del partido entre España y Argentina que definiría al ganador de la edición 23 del torneo internacional más importante del fútbol.

También hubo espacio para que estrellas de alto nivel se presentaran en México, Estados Unidos y Canadá para compartir su talento musical en la cancha, como ocurrió con Robbie Williams y Laura Pausini.

Robbie Williams with Nicole Scherzinger & Laura Pausini at the final world cup today 🏆✨ pic.twitter.com/LZKgiEq5jj — hourly Robbie Williams (@hourlywilliams) July 19, 2026

Tras la interpretación de Jennifer Hudson del himno de Estados Unidos, Robbie Williams y Laura Pausini se presentaron para interpretar su canción ‘Desire’, que forma parte del álbum oficial de la FIFA.

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Los acompañó la también cantante Nicole Scherzinger, quien comparte un rol muy especial dentro de la canción en la que hablan sobre unidad y pasión por el deporte.

Ambas personalidades aparecieron vestidas de color azul durante la ceremonia de banderas mientras estaban rodeados por los lábaros patrios que representaron a las selecciones participantes del Mundial 2026.

Letra de ‘Desire’, himno FIFA de Laura Pusini y Robbie Williams

Dignity for the weak in the arms of the brave

To the ones we lost and the souls they saved

One thing unites us and the best is yet to come

We know who we are and what must be done

Despite the fury, the hope for heights

If the devil arrives, we won’t make him wait

Love in slow-mo and it’s raging like a fire

You’ve got the ball and you’re driven by desire

Oh-oh-ohAim high, fly by

Destiny is in front of you (oh-oh-oh)

It’s a beautiful game and the dream it’s coming true (oh-oh-oh)

One love, one kind

This life is in love with you (oh-oh-oh)

Your chanches are in the world will run with you (oh-oh-oh)

Cuando el diablo nos mire, tendremos valor

Apesar de la furia y del rancor

Nuestra ley es amor y arde como el fuego que veo

No habrá dolor porque ganamos con deseo

Oh-oh-ohAim high, fly by

Destiny is in front of you (oh-oh-oh)

It’s a beautiful game and the dream it’s coming true (oh-oh-oh)

One love, one kind

This life is in love with you (oh-oh-oh)

Your chanches are in the world will run with you (oh-oh-oh)

Feel the light of seven billion eyes (oh-oh-oh)

We justify and it’s a tie (oh-oh-oh)

Feel the light of seven billion eyes (oh-oh-oh)

We justify and it’s a tie (oh-oh-oh)

Dignity for the weak in the arms of the brave

To the ones we lost and the souls they saved

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