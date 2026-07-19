Shakira es una de las artistas más exitosas de habla hispana y, este domingo, suma a su trayectoria de más de 30 años un nuevo peldaño. Luego de ser parte del espectáculo musical de la inauguración del Mundial, en el Estadio Ciudad de México, el 11 de junio, la cantante se suma nuevamente a la fiebre futbolera.

La colombiana, de la mano de figuras como BTS, Madonna y Justin Bieber, encabezará el primer espectáculo de medio tiempo de la Copa del Mundo este domingo, en el MetLife Stadium. La euforia en redes sociales por ver este despliegue de artistas crece a cada minuto; descubre a qué hora cantará Shakira.

¿A qué hora canta Shakira en el show de medio tiempo de la final del Mundial?

El show de medio tiempo de este domingo, durante la final del Mundial 2026, iniciará a las 13:45 horas. Shakira fue anunciada por la FIFA como una de las artistas que encabezará el evento musical, por lo que se espera que sea de las primeras en aparecer en la cancha del MetLife Stadium.

TE RECOMENDAMOS: De lujo Shakira presume cómo será la clausura del Mundial 2026

La colombiana subirá al escenario acompañada de Burna Boy y los Ghetto Kids, que viajaron desde Uganda a Nueva York.

El evento durará cerca de 30 minutos, por lo que el segundo tiempo comenzará alrededor de las 14:15 h.

Este espectáculo tiene causas benéficas, según se dio a conocer, pues contribuye al FIFA Global Citizen Education Fund, que busca recaudar fondos para ampliar el acceso a la educación y al futbol para niños alrededor del mundo. En apoyo a la campaña, también veremos a Los Muppets de Plaza Sésamo, así como a Kermit y Miss Piggy.

Shakira, BTS y Justin Bieber ı Foto: Instagram/Edición La Razón

¿Qué otros artistas veremos en la final del Mundial?

BTS

Madonna

Justin Bieber

Burna Boy

Gustavo Dudamel

PS22 Chorus ft. Coldplay

¿Dónde se puede ver el show de Shakira en la final del Mundial 2026?

En México, el show podrá verse en televisión abierta como TV Azteca y Televisa, canales de paga y plataformas de streaming autorizadas como ViX premium.

Puedes leer: