La inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México por fin se celebró. El espectáculo estuvo lleno de celebración, pero lo que más llamó la atención fue una polémica que involucra a Shakira, quien cerró el evento musical.

En redes sociales, miles de usuarios comenzaron a cuestionar si la cantante que apareció en el escenario realmente era la colombiana, o si se trataba de una doble contratada para la ceremonia.

¿No era Shakira? Usuarios afirman que apareció una doble en la inauguración el Mundial

Shakira y Burna Boy se presentaron en el Estadio Ciudad de México en el marco de la inauguración del Mundial 2026. Los artistas interpretaron “Dai Dai”, el tema oficial de la FIFA para el encuentro deportivo celebrado en México, Estados Unidos y Canadá.

Tras el show, usuarios comentaron en X y TikTok que la cantante colombiana lucía diferente y que su forma de bailar y atuendo dejó mucho que desear.

La artista lució una blusa amarilla y una falda rosa, pero muchos señalaron que su estilo y energía no coincidían con la Shakira que suele deslumbrar en sus conciertos. Aunque estuvo acompañada de sus bailarinas habituales, las dudas permanecieron.

En X, los comentarios se multiplicaron y otros internautas compartieron memes comparando su vestuario con presentaciones pasadas de su gira Las Mujeres Ya No Lloran.

La teoría de la doble de Shakira cobró fuerza en unas horas en redes sociales, y se reforzó con observaciones sobre gestos y movimientos que parecían distintos a los habituales de la colombiana.

Algunos comentarios en X, antes Twitter, sobre la “falsa Shakira” fueron:

“Alguien notó a la Shakira fake ? No se parecía para nada a la real”

“Era la shakibeca? Jaja”

“No era Shakira”

“Shakira de Temu”

“Shakira se inspiró en Shakibecca”

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