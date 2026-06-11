Belinda y Los Ángeles Azules ponen a bailar al público en la inauguración del Mundial 2026

Belinda Y Los Ángeles Azules en la inauguración del Mundial

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México se convirtió en una auténtica fiesta gracias a la energía de Belinda y Los Ángeles Azules.

Ante miles de espectadores y millones de televidentes, los artistas mexicanos ofrecieron una presentación vibrante que puso a todos a bailar.

Los intérpretes brillaron con el tema “Por Ella”, parte del álbum oficial del torneo. Belinda apareció radiante con un outfit rosa que resaltaba su estilo pop, mientras la agrupación de Iztapalapa lució atuendos dorados que evocaban el brillo del trofeo mundialista.

La puesta en escena se enriqueció con un grupo de bailarines que acompañaron la coreografía, llenando el escenario de color y movimiento.

Te puede interesar: