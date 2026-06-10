Las FOTOS de Belinda previo a la inauguración del Mundial 2026: ‘Vamos a hacer historia’

La inauguración del Mundial 2026 en México promete ser una para los libros de historia, cosa que nos recordó Belinda, quien es una de las artistas que participará en el evento junto con otras estrellas como J Balvin, Shakira y Alejandro Fernández.

Será este 11 de junio que se llevará a cabo la inauguración de la Copa del Mundo en el Estadio de la Ciudad de México. Desde hace días, las estrellas que amenizarán el evento ya se han reunido en el recinto.

Countdown Concert ı Foto: IG angelesazulesmx/belindapop/Edición La Razón

Belinda comparte FOTOS previo a la inauguración del Mundial 2026

Belinda publicó una serie de fotos a solo un día de la inauguración del Mundial 2026 en el que se mostró emocionada y orgullosa por formar parte de las estrellas que se presentarán en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

“No puedo creer que mañana vamos a hacer historia. 11 de junio 2026 en la apertura del Mundial. Jamás imaginé que ser parte de algo tan histórico. Pellízquenme”, escribió ella en sus redes sociales.

La famosa agregó una serie de fotos donde nos adelantó cómo luce la escenografía dentro del estadio, destacando la enorme Copa del Mundo arriba de unas amplias escaleras y un colorido piso.

También nos mostró algunas imágenes de ella en medio de sus ensayos. Se sabe que las celebridades llevan varios días practicando para conseguir que la inauguración pueda desarrollarse de la mejor manera.

La celebridad también publicó un video en el que aparece en sus ensayos y saludando a algunas estrellas que compartirán escenario con ella como J Balvin.

En el mismo, la vemos persignándose y un poco nerviosa, pero como siempre destaca por su belleza y una personalidad que la hizo convertirse en una de las artistas más completas e importantes del país.

Se espera que la artista interprete ‘Por ella’, su canción en colaboración con Los Ángeles Azules que además forma parte del álbum oficial de la FIFA para el Mundial.

Algunos fans esperan que podamos escuchar también algunos de sus temas icónicos, aunque se estima que contará con un tiempo limitado para permitir la participación del resto de las estrellas.

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