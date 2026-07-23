El Bogueto apadrina México Canta y este es el mensaje que envió a los jóvenes | VIDEO

Armando Toledo Rosas, El Bogueto, fue a la mañanera de hoy 23 de julio en Palacio Nacional para presentar el programa de música México Canta, el reguetonero fue el padrino de esta segunda edición.

En su intervención el cantante de “G Low Kitty” envió un mensaje para todos los jóvenes que se quieren dedicar a la música urbana, pero para que el mensaje de estas canciones sea inspirador para otros jóvenes.

Este fue el mensaje de El Bogueto en la mañanera por México Canta

El intérprete de reguetón comenzó su mensaje diciendo que él proviene de un lugar en la que la gente siempre lucha por conseguir una oportunidad.

“Yo vengo de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Soy de un lugar donde la música, el esfuerzo y los sueños nacen en las calles, en las colonias y en los barrios. Por eso entiendo perfectamente lo que significa luchar por una oportunidad y creer en uno mismo cuando apenas está empezando”, señaló el reguetonero mexicano.

Asimismo, El Bogueto destacó que existan programas como el de México Canta para abrirle las puertas a los talentos mexicanos emergentes desde otra perspectiva.

“Qué bueno que existan espacios como este en donde los nuevos talentos mexicanos puedan contar sus historias, compartir sus emociones y construir una música que se conecte con la gente desde la verdad, desde la identidad y desde el orgullo de ser mexicano”, dijo.

Durante la rueda de prensa de la Presidente Claudia Sheinbaum se presentó a los siete jóvenes mexico-estadounidenses que avanzaron en este proyecto y se trata de Grecia Marín,Lizandro Espinoza, Miranda González, Daniel Ochoa,Tiffany Galaviz, Rosalba Valdéz y Joshua Soto.

¿Quién es El Bogueto?

El nombre real de El Bogueto es Armando Toledo Rosas y nació el 27 de diciembre de 1997 en Nezahualcóyotl, Estado de México.

Creció en los barrios de Neza, donde absorbió la cultura callejera que más tarde impregnaría su música. Antes de dedicarse al arte, exploró varias carreras universitarias, como Derecho, Policía de Investigación y Administración de Empresas, pero ninguna lo convenció. Influenciado desde niño por el reguetón clásico de artistas como Daddy Yankee, Tego Calderón y Héctor & Tito, optó por la música durante la pandemia de COVID-19.

El Bogueto ı Foto: Cuartoscuro

Inició su carrera alrededor de 2019-2020 con el sencillo “Bajo perfil” bajo el nombre B.O.G., pero no tuvo gran impacto inicial. Fue firmado por el sello Candela Music de Uzielito Mix, con quien intentó estilos como R&B y trap sin mucho éxito.

Su gran breakthrough llegó con el tema viral “Cuando no era cantante” junto a Yung Beef, que capturó la esencia del reguetón mexa: crudo, auténtico y con el slang y vivencias de los barrios del Edomex.

Su estilo, conocido como reguetón mexa, ha generado éxitos como “Nena Moxita”, “Vaquero”, colaboraciones con Bellakath, Yeri Mua, El Malilla, Dani Flow y remixes con figuras internacionales como Anuel AA y Fuerza Regida.

El Bogueto destaca por su autenticidad y una vida personal alejada de estereotipos como el artista lleno de vicios, él maneja un perfil familiar, aunque también lo ha salpicado la polémica por una supuesta infidelidad.

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