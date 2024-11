Yeri Mua asegura que la novia de El Bogueto le prohibió cantar con ella en el Flow Fest 2024: ‘Parejas pende... e inseguras’

Yeri Mua vuelve a estar en la polémica, ahora por el reciente rumor sobre cómo la novia de El Bogueto, cantante de reguetón, le prohibió al artista que se subiera al escenario con la veracruzana para interpretar su colaboración reciente, llamada ‘Nena Moxita’, durante el primer día del Flow Fest 2024, pues destacó que el famoso no se presentó en el escenario junto a la influencer.

A pesar de no haber sido acompañada por todas las personas con las que ha hecho colaboraciones, la presentación de Yeri Mua en el Flow Fest 2024 emocionó a los fanáticos del género, quienes aseguran que la cantante llevó una gran producción y un show increíble, además de presentar los temas que tienen millones de reproducciones en las plataformas de streaming.

Si el bogueto no se quiso subir al escenario con yeri mua por respeto a la Xime, se lo aplaudo un chingo, porque la yeri ha estado dando a entender que quiere con él o al menos no lo ha desmentido. Tonsss pssss, ni pedo preciosa, suenan increíbles juntos, pero primero va la Xime — Ale ◟̽◞̽ || ON TOUR 🇲🇽 (@91rabbits) November 24, 2024

¿La novia de El Bogueto está celosa de Yeri Mua?

En redes sociales, se ha comenzado ha decir que la novia de El Bogueto no quiso que su pareja se subiera al escenario con la intérprete de ‘Chupón‘. Al enterarse, la jarocha publicó en redes sociales una serie de comentarios con los que dejó claro que todas estas teorías podían ser ciertas, además de que reflexionó sobre las relaciones ‘tóxicas' en las que se ha encontrado en más de una ocasión.

En primer lugar, comentó en un video de Eddy Nieblas sobre el tema “no es mi intención que su novia se enoje o se sienta insegura, si ella es prioridad antes de nuestra canción, pues me toca soportar a mi y al público al que nos debemos", expresó.

Las cosas no quedaron ahí, pues en la red sociales X (antes Twitter), la famosa escribió un pequeño hijo en el que puso: “Las parejas van y vienen, el profesionalismo y tu trabajo siempre va primero. Lo dice la que se ha arruinado la carrera mil veces por darle prosperidad a parejas PENDE... E INSEGURAS. En fin, ya he vivido esto antes, a veces me toca verlo desde el otro lado y claro que lo entiendo y quisiera que no repitieran los mismos errores que yo”, escribió.

También agregó un mensaje más en el que puso a modo de broma “¿qué culpa tengo de estar bien bonita y sabrosa? Cuando quieras te paso tips, neni", finalizó. Ante ello, muchos critican a la cantante de reguetón mexicano, pues señalan que el artista hizo lo correcto al darle su lugar a su pareja.

Cabe mencionar que Yeri Mua y El Bogueto han demostrado cercanía recientemente debido a la colaboración en la canción ‘Nena Moxita’. Por este motivo, algunos usuarios han señalado que podría haber un romance entre los famosos, aunque esto es poco probable, ya que no existe evidencia de ello y no hay un sustento detrás de la información, ya que le cantante lleva varios años con su pareja.