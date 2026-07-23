Avanza segunda edición de México Canta, con el que Gobierno de CSP impulsa desarrollo artístico

La titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel, presentó los avances de la segunda edición del concurso México Canta, con el que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum impulsa el desarrollo artístico de jóvenes por el gusto musical y con el que se abren oportunidades no sólo a nacionales sino a mexicanos que residen en Estados Unidos.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, detalló que durante las audiciones del 11 de mayo al 10 de junio participaron 16 mil 289 jóvenes, de los que cinco mil 761 fueron de Estados Unidos y 10 mil 528 de México, entre los que se eligieron a siete de cada país y serán los que participen en los concursos presenciales a partir del siguiente mes.

Este jueves se presentó a Grecia Marín, Lizandro Espinoza, Miranda González, Daniel Ochoa, Tiffany Galaviz, Rosalba Valdéz y Joshua Soto, los siete jóvenes mexico-estadounidenses y la próxima semana se presentará a los mexicanos seleccionados que también avanzaron.

Los jóvenes participantes. ı Foto: Captura de pantalla.

Para la siguiente etapa, todos se presentarán el próximo 23 de agosto en el teatro emblemático de Los Ángeles, Million Dolar, con una transmisión en todos 45 canales públicos.

La semifinal se llevará a cabo el 31 de agosto en el auditorio Ángela Peralta, en Mazatlán; el 6 de septiembre se presentarán los tres finalistas de cada grupo y que serán elegidos por el público para llegar a la final el 13 de septiembre, la cual tendrá lugar en el Auditorio Nacional.

El 15 de septiembre, en el marco de la conmemoración del Día de la Independencia, también se presentarán en los festejos del Zócalo de la Ciudad de México.

Durante el anuncio estuvo presente Armando Toledo Rosas, mejor conocido como El Bogueto, cantante de reggaeton y el género urbano, ofreció un mensaje de ánimo a los jóvenes que aspiran con convertirse en artistas, remarcando que se puede salir adelante “con el talento, con la creatividad, con el trabajo y con la música”.

“Yo vengo de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Soy de un lugar donde la música, el esfuerzo y los sueños nacen en las calles, en las colonias y en los barrios. Por eso entiendo perfectamente lo que significa luchar por una oportunidad y creer en uno mismo cuando apenas está empezando. Qué bueno que existan espacios como este en donde los nuevos talentos mexicanos puedan contar sus historias, compartir sus emociones y construir una música que se conecte con la gente desde la verdad, desde la identidad y desde el orgullo de ser mexicano”, dijo.

El artista en la mañanera de CSP. ı Foto: Captura de pantalla.

La secretaria de Cultura reiteró que la intención de esta iniciativa es proponer otras narrativas de la música que se alejen de la apología de la violencia, aunque remarcó que no se trata de prohibir ningún género.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que esto también forma parte de la estrategia para alejar a los jóvenes de las drogas y la violencia y que, en este caso, también abona a afianzar la identidad mexicana de quienes nacieron del otro lado de la frontera.

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FGR