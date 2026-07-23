Soy Luna, el fenómeno que marcó a una generación

Una década después de despedirse de la pantalla, Soy Luna está lista para volver a conquistar a una nueva generación. La serie que se convirtió en uno de los mayores fenómenos juveniles de Disney, retoma la historia de Luna Valente, Simón Álvarez y Matteo Balsano, ahora enfrentando nuevos desafíos, pero sin perder la esencia que convirtió a la producción en un éxito en más de 150 países.

“La misión era contar una historia que pudiera convivir con cualquier tipo de edad. Ya no es solamente un proyecto juvenil. Si lo ve mi papá se la va a pasar muy bien, si lo ve un niño de seis años, también. Queríamos un conflicto que fuera real y que enganchara”, explicó ayer en conferencia de prensa Karol Sevilla, quien reconoció que el regreso implicó una enorme responsabilidad.

El Dato: Soy Luna Tour: El Último Show registra funciones agotadas en varias ciudades, incluida la Arena Ciudad de México, donde ya anunciaron una segunda fecha.

Los actores respondieron así al cuestionamiento sobre cómo actualizar una serie que nació hace 10 años, en una industria en la que cambiaron la tecnología, la forma de filmar e incluso el lenguaje de los personajes.

Michael Ronda expresó: “Soy Luna dejó de pertenecernos hace mucho tiempo y empezó a pertenecerle al público. Queríamos darle gusto a todo el mundo sin perder la esencia. Ése fue el reto más grande”.

Para Karol Sevilla, otro desafío fue enfrentarse a una realidad que hace una década no existía: “Hace diez años ya era complicado hacer una producción donde cantábamos, actuábamos y patinábamos al mismo tiempo. Ahora fue todavía más complejo porque las cámaras cambiaron por completo y todo se ve. Hasta el granito que te va a salir aparece en pantalla”, dijo entre risas.

220 episodios sumó en tres temporadas

Para capturar las competencias sobre ruedas fue necesario diseñar un sistema especial de grabación.

“Se mandó a hacer un carrito donde iba montado el camarógrafo y alguien más tenía que empujarlo mientras seguía nuestra coreografía. Incluso hubo operadores que patinaban con nosotros”, compartió la actriz.

“Tenían que aprenderse exactamente los recorridos para saber cuándo acercarse, cuándo alejarse y cómo acompañar cada movimiento. Era como si también fueran parte del elenco”, agregó.

En el plano personal, la actriz confesó que volver a interpretar a Luna fue más difícil de lo que imaginó.

“Cuando tenía 15 años estaba jugando a ser Luna. Hoy soy una mujer, y entiendo perfectamente la responsabilidad que significa este personaje. Yo no quería mostrar una Luna completamente distinta; quería regresar a la chica con la que crecieron los fans, un poco más madura, sí, pero sin perder esa alegría que todos recuerdan”, aseguró.

Para Michael Ronda, el mayor impacto de este regreso fue comprobar que el fenómeno no sólo sigue vivo, sino que logró sumar a una nueva generación de seguidores.

“Nuestra vida cambió por completo desde que empezamos a grabar en 2014. Ninguno de nosotros imaginó que diez años después volveríamos a vivir algo así”, expresó. “Lo que pasó con los fans nos sorprendió muchísimo. Hay momentos en los que nos volteamos a ver y pensamos: ‘¿De verdad está pasando otra vez?’. Ese cariño nos lo vamos a llevar para toda la vida”, dijo.

Por su parte, Ruggero Pasquarelli aseguró que regresar a Matteo fue como reencontrarse con una parte de sí mismo. “Hay muchas cosas que terminaron quedándose conmigo. Por ejemplo, cuando bailo en mis conciertos, siempre hago una vuelta que nació con Matteo y ahora ya forma parte de mí”, confesó.

El actor italiano explicó que, después de tantos años, ya no existe una separación tan clara entre el personaje y la persona.

“Al principio uno construye al personaje; ahora ya somos ellos. Lo único que hacemos es darles nuevos matices porque ya viven con nosotros desde hace mucho tiempo”, externó Ruggero Pasquarelli.

El regreso de la franquicia también estará acompañado por nueva música. El álbum, que ya está disponible en plataformas, mezcla versiones renovadas de los temas más recordados con canciones inéditas escritas por los propios protagonistas.

La serie se estrena el 24 de julio en Disney+ con 12 episodios.