Clersss es una de las participantes de La Velada del Año 2026, quien tendrá el segundo enfrentamiento de la jornada deportiva junto con su rival, Natalia MX, tras seis meses de un arduo entrenamiento para el evento que se llevará a cabo el sábado 25 de julio de 2026.

Su pelea será una de las iniciales, por lo que es posible que no tantas personas la vean, como sí lo harán con las estelares. Sin embargo, la influencer no se deja de animar y en redes sociales ya ha pedido que pongan atención a su participación.

¿Cuánto mide y cuánto pesa Clersss?

El nombre real de la influencer española es Clara Merino. Nació en Tarragona y es estudante de física, pero saltó a la fama por sus videos de TikTok de comedia, estilo de vida y reflexiones cotidianas.

Hasta donde se sabe, la creadora de contenido mide 1.63 metros de altura. Sobre su peso, durante la revelación de su pelea contra Natalia MX, la influencer se sinceró al mencionar que no tenía idea cuánto pesaba.

Por ese motivo, pensó que pesaba 54 kilos como cuando tenía 16 años, pero se llevó la sorpresa de que en realidad su peso era de 61 kilos. Después de someterse a varios meses de entrenamiento, se espera que haya logrado alcanzar unos 55 kilos aproximadamente.

La famosa ha sorprendido de manera especial a sus seguidores con su cambio físico, pues ha mantenido un buen régimen de entrenamiento y alimentación, lo que ha resultado en un aumento de masa muscular y reducción de grasa.

Y es que además de su entrenamiento de box, la joven también ha entrenado desde hace meses con pesas con el apoyo de su pareja, el también creador de contenido, Ion Lizzarraga, a quien apodaba “Señor Biceps” antes de revelar su identidad.

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