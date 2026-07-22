Robbie Williams aclara VIDEO donde se le cae una sustancia blanca: ‘Tengo varios más’

Robbie Williams fue uno de los artistas que se presentó en la clausura del Mundial 2026 antes de que arrancara el partido entre España y Argentina para definir al campeón del mundo. El británico interpretó el tema ‘Desire’ junto a Laura Pausini.

Sin embargo, lo que se volvió viral más allá de su actuación, fue un momento posterior al partido captado por una cámara en la que se puede ver como un objeto blanco sale de la boca del famoso mientras habla, lo que no tardó en desatar especulaciones.

No es un tema desconocido para el público que por años Robbie Williams luchó contra las adicciones. Por este motivo, el público pone especial atención a detalles como estos, preocupados por la posibilidad de una recaída del famoso.

Robbie Williams aclara qué se le cayó en el Mundial 2026

Con su característico sentido del humor, el intérprete de ‘Angel’ apareció recostado en la cama y habló de manera directa sobre la situación que causó controversia. “Solo quería disculparme por el objeto que cayó sobre el micrófono ayer”, dijo.

“Fui muy poco profesional y la gente está preocupada por mí, pero no pasa nada porque tengo varios más”, agregó en referencia a las versiones que circulaban en Internet sobre un supuesto consumo de drogas. Sin embargo, rápidamente mostró dos caramelos de menta sobre la lengua.

De este modo, el famoso dejó claro que el objeto que apareció en televisión alemana no era ninguna sustancia ilegal, sino una inofensiva menta para refrescar su garganta.

La publicación desató risas entre los seguidores de Robbie Williams, quienes disfrutan de su característico sentido del humor. Algunas reacciones fueron:

“Cuida su aliento. Que yo sepa él ya lleva tiempo libre de sustancias”.

"Y no se le puso la lengua verde como al potrillo“.

“Fue un chicle, no sean malpensados”.

“Esas mañas ya las conocemos”.

Cabe mencionar que la preocupación de los fans del músico por un posible acercamiento a las drogas no es gratuito, pues Williams ha hablado abiertamente sobre su historial de abuso en los años 90’s e inicios de los dos miles.

Tras dejar el grupo Take That, atravesó una etapa de adicción severa a la cocaína y al alcohol antes de ingresar a rehabilitación y lograr mantener varios años de sobriedad que le han permitido continuar con una carrera sólida.

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