Robbie Williams anuncia concierto en el Palacio de los Deportes: Fecha, boletos y preventa

Robbie Williams regresa a México para una presentación electrizante en el Palacio de los Deportes, después de que en 2023 se presentara como parte del Tecate Emblema. Ahora está listo para una presentación solista inolvidable.

El concierto de Robbie Williams en la Ciudad de México marca el inicio de una nueva era musical a uno de los recintos más importantes de la capital. Ahora te compartimos todo lo que debes saber para no perderte de ningún detalle.

Robbie Williams, ayer durante su presentación. Fotos: Chucho Contreras

¿Cuándo y dónde es el concierto de Robbie Williams en CDMX?

OCESA confirmó a través de una publicación su próxima presentación en el territorio mexicano. Hasta ahora, hay solo una fecha confirmada para este 7 de octubre del 2026 en el Palacio de los Deportes.

TE RECOMENDAMOS: Mejor Película del año Una batalla tras otra se consagra en los BAFTA

Si bien solo hay una presentación de momento, cabe mencionar que en caso de que el concierto tenga una venta adecuada o incluso se agoten los accesos, es posible que se abran nuevas fechas para la presentación.

Boletos

Los boletos están disponibles a través de la plataforma de Ticketmaste. Si bien la preventa Banamex es este 2 de marzo, la venta general será justo al día siguiente. Te recomendamos tener guardados los datos de tu tarjeta en tu cuenta y acceder en tiempo y forma para obtener tus accesos primero.

Este 2026 salió el decimotercer álbum de estudio de Robbie Williams, el cual se titula BRITPOP e incluye los sencillos “Rocket”, “Spies”, “Human”, “Pretty Face” y “All My Life”. Entre los artistas que aparecen en el álbum se encuentran Chris Martin de Coldplay, Gaz Coombes (Supergrass), la leyenda de Black Sabbath Tony Iommi, el dúo pop mexicano Jesse & Joy y Gary Barlow.

El listado completo de canciones de BRITPOP es el siguiente:

1. Rocket

2. Spies

3. Pretty Face

4. Bite Your Tongue

5. Cocky

6. All My Life

7. Human

8. Morrissey

9. You

10. It’s OK Until The Drugs Stop Working

11. Pocket Rocket