La Marina incauta 1.5 toneladas de cocaína en aguas del Pacífico

LA SECRETARÍA de Marina (Semar) interceptó en aguas del océano Pacífico una lancha con 1.5 toneladas de presunta cocaína y detuvieron a sus cinco ocupantes. La droga viajaba repartida en 51 bultos a 150 millas náuticas al suroeste de Puerto Chiapas. El cargamento tenía un valor estimado de 335 millones de pesos.

CON ESTE aseguramiento se evitó la distribución de aproximadamente 3 millones 60 mil dosis de droga y se generó una afectación económica estimada en 335 millones 452 mil 500 pesos para la delincuencia organizada SECRETARÍA DE MARINA Comunicado



La operación se suma a una cadena de incautaciones de gran escala en el Pacífico mexicano. Durante 2026, la Armada ha localizado cargamentos de hasta cuatro toneladas. Con este caso, la Semar elevó a casi 78.5 toneladas la cantidad de cocaína decomisada en el mar durante la actual administración. El dispositivo comenzó desde el aire. Personal naval detectó la embarcación durante un vuelo de patrullaje y envió una nave oceánica al punto. La unidad concretó la intercepción, inició la inspección y encontró tres motores fuera de borda junto con los paquetes.

La dependencia calculó que la sustancia decomisada equivalía a tres millones 60 mil dosis fuera de las calles. Precisó que “las autoridades ministeriales determinarán el peso exacto de la presunta droga asegurada”.

Tras el arribo del buque, el Ministerio Público recibirá a los detenidos, la lancha y los bultos. La Fiscalía General de la República (FGR) integrará la carpeta de investigación y definirá la situación jurídica de los implicados.

Este decomiso se suma a las acciones federales contra el narcotráfico marítimo. En Acapulco, la Semar y la FGR incineraron en días pasados más de tres mil 598 kilogramos de clorhidrato de cocaína que personal naval había asegurado en distintas operaciones frente a las costas de Guerrero.

Autoridades navales y ministeriales verificaron la destrucción total del lote. El Órgano Interno de Control de la FGR supervisó el proceso, mientras peritos confirmaron la identidad química de la sustancia incinerada.

78.5 Toneladas de esa droga decomisadas en esta gestión

Chiapas acumuló más de 5.2 toneladas de cocaína confiscada en cuatro operaciones marítimas reportadas desde abril, que dejaron 24 detenciones. Por cargamento individual, los mayores decomisos del Pacífico durante este año se han registrado frente a las costas de Colima y Oaxaca.