Belinda vuelve a marcar tendencia en el mundo de la moda y la belleza. La cantante de 36 años, que hace unos meses había cambiado su tono de cabello del clásico castaño claro al café para dar vida a Carlota de Habsburgo en la serie que protagoniza, ahora impacta con un nuevo estilo que causa furor entre sus seguidores.

Belinda impone moda con el bob rubio que lució en su última portada

Belinda, actriz y cantante mexicana, sorprendió a sus fans en su más reciente portada editorial, con Vogue. La artista luce un corte bob rubio, acompañado de ondas ligeras que evocan la elegancia clásica de la icónica Marylin Monroe.

El corte bob es un corte recto a la altura de la mandíbula, con un acabado pulido y las ondas suaves que lució Belinda en la sesión de fotos aportan movimiento y naturalidad a su imagen. Además, el tono rubio, luminoso y vibrante, contrasta con los looks anteriores de la artista y resalta sus facciones, dándole un aire glamuroso y moderno.

La propia intérprete de “Heterocromía” compartió su última portada en Vogue en sus redes sociales, acompañada de varias fotografías donde combina vanguardia y un estilo cowboy o vaquero. Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde miles de fans comentaron que el bob rubio la convierte en una diva de Hollywood.

Algunos comentarios en redes sociales fueron:

“Wowwww amoooo“, de Valentina Ferrer , novia de J Balvin.

“Megaaaaa divinaaa“, escribió Priscila Escoto , influencer .

“Ay wow“, comentó la actriz Regina Blandón.

“Que bárbara siempre espectacular“, escribió la cantante Tatiana.

Otros usuarios aseguraron que Belinda es “la Marilyn Monroe de esta época”.

Seguramente el bob rubio de la intérprete se convertirá en una de las tendencias más solicitadas en salones de belleza durante este verano.

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