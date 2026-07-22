El genio de la lámpara bajo contrato es una serie en formato vertical que se ha ganado el corazón de millones de personas. La producción en formato vertical se mantiene entre las primeras de las listas de reproducción de ReelShort.

Descubre de qué trata la historia y dónde verla.

¿De qué trata la serie El genio de la lámpara bajo contrato?

La historia se centra en Eli Baran, un genio dentro de una lámpara mágica que puede conceder 3 deseos. Luego de miles de años encerrado, un hombre billonario usa su último deseo para darle a Eli su libertad, pero debe cumplir una condición: Eli debe estar casado con su nieta, Christine Parrish, durante 5 años.

Para cumplir el deseo, el genio se transforma en humano, luego se casa con Christine y la ayuda, en secreto, a que convertirse una exitosa CEO. Sin embargo, Christine constantemente lo ignora y lo hace menos durante el matrimonio.

Cuando los cinco años pactados de matrimonio están a punto de terminar, Eli comienza a percatarse de que Christine puede que nunca lo haya amado. Luego, un antiguo amor de Christine reaparece, entonces el corazón de Eli termina completamente roto.

Ahora Eli se enfrenta a una decisión difícil, pues no sabe si debería quedarse con Christine cuando el deseo haya sido completado o es tiempo de divorciarse y tener su propia vida como un humano libre.

El genio de la lámpara bajo contrato ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

El genio de la lámpara bajo contrato: ¿Dónde ver la serie?

El genio de la lámpara bajo contrato forma parte del catálogo de ReelShort, una plataforma que puede utilizarse tanto desde su página oficial como a través de su aplicación móvil gratuita, compatible con dispositivos inteligentes.

Para acceder a la historia completa, es necesario contar con una suscripción. No obstante, los primeros 12 episodios, de los 67 que conforman la serie, pueden verse sin costo.

Aunque la producción fue realizada originalmente en inglés, ReelShort publicó una versión doblada al español y con subtítulos.

Otra opción es TikTok, donde se encuentran algunos capítulos.

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