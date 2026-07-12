Las múltiples identidades de la señora Díaz, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Las múltiples identidades de la señora Díaz es un drama chino en el que seguimos a una mujer que no es hija biológica de la familia, quien enfrenta muchas complicaciones a partir de que la situación se hace pública.

¿De qué trata Las múltiples identidades de la señora Díaz?

Las múltiples identidades de la señora Díaz sigue la historia de Eva, quien no es hija biológica de la familia López. Cuando se hizo público, Gabriel no quería gastar dinero para criar a la hija de otra persona, así que buscó a los padres biológicos de Eva.

Las múltiples identidades de la señora Díaz ı Foto: Especial

Debido a que la familia López pensaba que los padres biológicos de Eva eran pobres, temían que regresara en el futuro para pedir dinero, por lo que le insinuaron de diversas formas que no volviera. Pero resulta que todos estos años, Eva se ha convertido en una destacada figura en el campo de la medicina, una maestra del diseño de moda, una magnate de las inversiones e incluso una estrella de la música.

Ella ha gastado miles de millones para ayudar a la familia López. Una vez de vuelta en su propia casa, Eva también sufre la discriminación de la hija adoptiva. En el hospital, conoce a su prometido Juan por casualidad. Eva, apoyada en su propia habilidad, supera todas las dificultades y logra que el galán Juan se enamore de ella.

Cuando Juan descubre todas las increíbles identidades de Eva, la admira aún más, pero Teresa hace todo lo posible para obstaculizar su relación. Ante todas las adversidades, ¿Juan y Eva podrán finalmente estar juntos?

¿Dónde ver Las múltiples identidades de la señora Díaz?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de Goodshort. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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