Sana mi Cuerpo, Atrapa mi Alma, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Sana mi Cuerpo, Atrapa mi Alma es un drama chino en el que seguimos la historia de una mujer que consigue sanar a un hombre y que él recupere su vida íntima a su lado.

¿De qué trata Sana mi Cuerpo, Atrapa mi Alma?

Sana mi Cuerpo, Atrapa mi Alma sigue la historia de Preston, quien fue traumatizado en la infancia por la aventura de su padre, por lo que desarrolló una frigidez sexual.

Como su herencia estaba en juego, recurrió a una ama de llaves dominatrix para curarse, solo para darse cuenta de que la única persona a la que respondía era Alex, una enfermera tímida de su hospital.

A partir de entonces, se negó a dejarla ir, incluso mientras Alex, que jamás había estado enamorada, intentaba huir.

¿Dónde ver Sana mi Cuerpo, Atrapa mi Alma?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de Goodshort. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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