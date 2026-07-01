Adicto solo a ella o Ella o nadie: un matrimonio en peligro, ¿dónde ver el drama chino?

Adicto solo a ella o Ella o nadie: un matrimonio en peligro

Adicto solo a ella o Ella o nadie: un matrimonio en peligro es un drama chino en formato vertical que sigue la historia de Elena Salazar y Ricardo Montenegro. La historia ya acumula millones de reproducciones.

Descubre de qué trata y dónde la puedes ver.

¿De qué trata el drama chino Adicto solo a ella o Ella o nadie: un matrimonio en peligro?

Hace tres años, Elena Salazar y Ricardo Montenegro se casaron, aparentando ser la pareja perfecta. Sin embargo, Ricardo siempre quiso mantenerla como un pájaro en una jaula de oro, controlando cada aspecto de su vida.

Elena, ilusionada, pensaba que su matrimonio sería eterno, hasta que el regreso de Verónica Delmar, la exnovia de Ricardo, lo cambió todo. Entre celos, secretos y traiciones, la relación comenzó a tambalearse.

Elena descubrió que la pasión que los unía se transformaba en desconfianza y dolor. Su amor inquebrantable se convirtió en un vínculo frágil, al borde del abismo, donde cada decisión podía sellar su destino.

Adicto solo a ella o Ella o nadie: un matrimonio en peligro ı Foto: Especial

¿Dónde ver el drama chino Adicto solo a ella o Ella o nadie: un matrimonio en peligro?

Adicto solo a ella o Ella o nadie: un matrimonio en peligro es un drama chino que forma parte del catálogo de DramaBox, una plataforma especializada en contenido en formato vertical.

Aunque la serie fue originalmente grabada en chino, ya se encuentra disponible una versión con subtítulos en español.

Para mirar los 85 capítulos que conforman el drama completo, es necesario contar con una suscripción activa en DramaBox, sin embargo, puedes ver sin costo los primeros 12 episodios.

Otra opción es YouTube, donde algunos minutos de la historia se encuentra en formato de película.

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