Ya No Eres Mío, Alfa: ¿Dónde ver el drama con Inteligencia Artificial?

La serie en formato vertical Ya No Eres Mío, Alfa es un drama animado con Inteligencia Artificial en el que una mujer y un hombre lobo se enamoran, pero su deber hace que permita atrocidades contra la mujer que dice amar.

¿De qué trata Ya No Eres Mío, Alfa?

Ya No Eres Mío, Alfa sigue la historia de la manada del Norte, que tenía una regla inquebrantable: el heredero Alfa jamás podía vincularse con una humana.

Ya No Eres Mío, Alfa ı Foto: Especial

A pesar de eso, el Alfa Kieran Wolfe igual formó un vínculo de compañero con Elisa, desafió abiertamente al Consejo de Ancianos. Soportó 99 latigazos y lo obligaron a arrodillarse en el altar por tres días y tres noches.

Finalmente, el Consejo de Ancianos al final cedió y aceptó dejar que Kieran se fuera con Elisa. Sin embargo, había una condición: debía dejar un heredero de sangre pura para la manada. Se acostó con Cecilia Donati 33 veces hasta que ella quedó embarazada de su cría.

Pero al tener a una hembra en lugar de a un hijo varón, se acostó con ella 99 veces más hasta que ella volvió a quedar embarazada, mientras Elisa lo esperaba.

Después, su hija, Tara Wolfe, comió espina de lobo por accidente en su fiesta de presentación. Todos estaban convencidos de que había sido envenenada por la humana. Cuando la tiraron al cuarto frío de almacenamiento, Kieran la miró fría y cortante.

¿Dónde ver Ya No Eres Mío, Alfa?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de Goodshort. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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