Ximbo: El rap hecho por mujeres ha cambiado

La cantante Ximbo estuvo picando piedra para impulsar el rap hecho por mujeres y desprenderse de las dinámicas masculinas que predominaban en la escena cuando inició. Ahora que celebra 30 años de carrera, expresa “estar tranquila apreciando el camino, más que los resultados”. Está en una etapa muy creativa.

Sabe que lo que impulsó en una fértil escena del rap de mujeres ahora está dando frutos y celebra que haya figuras como Azuky que estén empoderando más allá de la música, las batallas de freestyle y las rimas. “Ha habido un cambio diametral”, reconoce en entrevista con La Razón.

El Dato: En la presentación del domingo habrá invitados sorpresa. Además, los actos de apertura estarán a cargo de Lucía Vargas, Muthahupa y RNDN.

“Somos quienes formamos parte de los pilares de la cultura hip hop desde que se empezó a vivir aquí en México. Nunca nos pelaron. Nos costó muchísimo trabajo ganar visibilidad, ganar respeto y también enfrentarnos a cómo lograr no ser eternamente evaluadas detrás de los lentes de un hombre. Eso ha sido como uno de los puntos más complejos”, señala.

Festeja que ella y quienes iniciaron lograron “poner la vara alta” y ahora, estar “en un momento en el que hay muchos proyectos increíbles; incluso hay una escena nacional de rap de mujeres. Eso no existía, antes éramos dos o tres”, resalta.

Reconoce que este crecimiento ha sido posible porque las raperas han ido juntas. La mayor prueba es Mujeres en Cypher, que ha convertido el escenario en una declaración política y artística, donde han generado dinámicas que se alejan del ambiente violento y hostil masculino.

Es con este proyecto con el que debuta el próximo 12 de octubre en el Festival Internacional Cervantino a las 19:00 horas. Se presentará en la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato, con Niña Dioz, Azuky, La Cuervo, Skafo Lafaro y Lewin.

“Es un logro en mi carrera, pero creo que no se disfruta tanto estando sola, porque en compañía son mucho más bonitos. Me siento absolutamente feliz de llegar ahí con puras raperas de la Ciudad de México, porque Mujeres en Cypher es un proyecto rotativo; a veces compartimos con chicas de otros estados.”

Sobre el formato del espectáculo, adelantó que siempre hay números inesperados en los que pueden estar juntas cantando, en una batalla o explorando ritmos latinoamericanos.

“Siempre hay espacio para el freestyle; ya sabemos que Azuki es la bomba, nuestra niña galáctica que tanto quiere la gente; siempre trae sorpresas, esta vez va con Lewin. Será un enfrentamiento cariñoso, porque se trata de dar un espacio para el freestyle que sea diferente al de muchos, que son violentos y hostiles verbalmente en el rap. Nosotras vamos por otro rumbo”, comparte.

Antes de llegar al Cervantino, Ximbo continuará con los festejos por su trayectoria el domingo en el Foro Cultural Hilvana. Refrendará la etapa en la que se encuentra, llena de tranquilidad y equilibrio, como su reciente canción “Volar ligero”, en la que colabora con Akil Ammar.

En los próximos meses seguirá dando a conocer más temas que formarán parte de la saga Flow Pantera. Serán, adelantó, rap clásico.

“Esa canción definiría muchísimo el sentimiento. Estoy muy agradecida de que hemos tocado en la mayoría de los festivales grandes, en escenarios desde los más chiquitos hasta los masivos, hemos sacado mucha música. Yo soñaba con eso cuando era muy pequeñita, cuando comencé a rapear hace 30 años. Es bonito”, concluye.

30 años de rap

Cuándo: 16 de agosto

Dónde: Foro Cultural Hilvana

Horario: 17:00 h

Costo: $500 (general)