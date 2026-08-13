Hace unos días se confirmó la muerte del empresario Rafael Rojo de la Vega, quien era suegro del cantante Alexander Acha. Además, esta figura del mundo de los negocios era tío de la influencer Alessandra Rojo de la Vega, actual alcaldesa de Cuauhtémoc.

¿Quién es la esposa de Alexander Acha?

Alexander Acha, cantante mexicano e hijo del también intérprete Emmanuel, está casado con María Rojo de la Vega. Ella pertenece a una reconocida familia de empresarios y se ha mantenido en un perfil discreto, aunque su matrimonio con el intérprete la ha colocado en la atención pública.

María es hija de Rafael Rojo de la Vega, además de ser comunicóloga y tener una gran pasión por el diseño de modas. El ganador del Latin Grammy y su esposa contrajeron matrimonio en 2013, en Acapulco, Guerrero; juntos tienen tres hijos.

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¿Quién era y de qué murió Rafael Rojo de la Vega, suegro de Alexander Acha?

Rafael Rojo de la Vega, suegro de Alexander Acha y tío de la influencer Alessandra Rojo de la Vega, fue un empresario mexicano que se convirtió en un referente de la vida nocturna capitalina. Fue dueño de discotecas legendarias como Jubilee y posteriormente Medusas, espacios icónicos en la escena nocturna del México de los años 80 y 90.

Su nombre quedó asociado al auge de las discotecas en la Ciudad de México, donde se reunían artistas, empresarios y personalidades de la época.

El empresario Rafael Rojo de la Vega falleció el 7 de agosto de 2026 a causa de un infarto fulminante, según confirmaron medios de comunicación. Su muerte generó gran impacto en el círculo social y artístico del país, pues era considerado un personaje respetado y querido.

María y su esposo Alexander Acha recibieron múltiples muestras de apoyo a través de redes sociales tras el deceso.

“Lo recuerdo como suegro, y como amigo y como una figura paternal que me aportó mucha sabiduría y muchos consejos, mucho apoyo cuando lo necesitaba. Siempre fue un buen abuelo y lo admiraba mucho”, expresó el intérprete de “Te Amo” en el funeral cuando fue entrevistado por los medios.

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