Guillermo Almada sorprende haciendo lagartijas en un parque de Ciudad de México (VIDEO)

Guillermo Almada está disputando su primera temporada en el banquillo del América y el entrenador uruguayo fue visto en las calles de la Ciudad de México haciendo ejercicio en un parque, actividades que pocos estrategas en la Liga MX hacen en su tiempo libre.

En el video que circula por redes sociales, se puede ver al entrenador azulcrema con la indumentaria de la temporada pasada, pero haciendo unas lagartijas para estar en forma. En cuanto termina su serie, se sienta en el césped y se seca el sudor con su playera. Aunque esta imagen generó diversos comentarios en redes sociales.

De la banca al asfalto 🔥

Guillermo Almada fue captado entrenando en la calle y dejó claro que la intensidad también se vive fuera de la cancha. 🦅⚽️

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Guillermo Almada continúa invicto en la Liga MX y arranca su aventura en Leagues Cup

Guillermo Almada llegó al nido de Coapa después de su paso por Europa y para suplir a André Jardine en el banquillo de las Águilas. El inicio del estratega uruguayo en el conjunto de Coapa ha sido bueno, ya que continúa invicto en la Liga MX.

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El entrenador de 60 años arrancó la temporada con una victoria sobre Querétaro, después igualaron el marcador ante Atlante y en la Jornada 3 vencieron a Santos con un contundente 3-0 en la cancha del Estadio Azteca previo al arranque de la Leagues Cup.

Guillermo Almada tendrá su primera experiencia en la Leagues Cup con el América y las Águilas se medirán ante el San Diego FC en el Estadio Azteca, Portland Timbers y el Austin FC, estos dos últimos en Estados Unidos en busca de clasificar a la fase de eliminación directa.

Buen entrenamiento. Enfocados en lo que viene. La Leagues Cup nos espera. 🦅💪⚽️ pic.twitter.com/H28gZoxO9i — Club América (@ClubAmerica) August 5, 2026

México busca un título internacional de la mano de Guillermo Almada

Guillermo Almada llegó al Club América después de una de las mejores etapas de los azulcremas, pues con André Jardine consiguieron un tricampeonato, un Campeones Cup y un Campeón de Campeones, pero el brasileño nunca pudo levantar un título internacional.

Ahora con Guillermo Almada, uno de los objetivos, además de ganar la Liga MX, es conseguir un cetro fuera de México, como la Leagues Cup o la Concacaf Champions Cup, un título que el América no gana desde 2016, hace 10 años.

El América arranca su participación en la Leagues Cup enfrentando al San Diego FC y la ventaja que tendrán es que disputarán el compromiso en la cancha del Estadio Azteca, la casa de las Águilas.

DCO