¡OFICIAL! Brian Rodríguez se queda en América; Cruzeiro confirma que retiró las ofertas por el uruguayo

Brian Rodríguez estuvo cerca de salir del América para convertirse en nuevo jugador del Cruzeiro; sin embargo, las negociaciones entre el conjunto brasileño y el equipo de Coapa no llegaron a buen puerto, así que La Raposa decidió retirar su oferta por el uruguayo, terminando las negociaciones con el cuadro capitalino.

“El Cruzeiro informa a su afición que no continuará con las negociaciones para el fichaje del delantero uruguayo Brian Rodríguez, de 26 años, procedente del América de México.

La Raposa agradece al jugador, al club y a todas las partes involucradas en las conversaciones, las cuales no llegarán a concretarse", informó el club en sus redes sociales.

O Cruzeiro informa à sua torcida que não prosseguirá com as tratativas para a contratação do atacante uruguaio Brian Rodríguez, de 26 anos, junto ao América-MEX.



A Raposa agradece ao atleta, ao clube e a todos os demais envolvidos nas negociações, que não serão concretizadas. pic.twitter.com/YbIHb7FYRV — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) August 4, 2026

Brian Rodríguez volvió a la actividad con el América con una anotación

Brian Rodríguez sufrió una lesión después de su participación en el Mundial 2026 con Uruguay, por lo que tuvo que esperar para volver a la actividad con el América en el Apertura 2026 y fue en el compromiso de la Jornada 3 cuando tuvo minutos con el cuadro que dirige Guillermo Almada.

El delantero uruguayo entró de cambio en el segundo tiempo en el lugar de Brian Gutiérrez y al 73′ de juego cayó su primer gol del torneo. El ariete uruguayo entró desde la banda izquierda, se quitó a dos rivales dentro del área y sacó un remate al segundo poste de Carlos Acevedo para ampliar la ventaja de los azulcremas en el tablero.

Guillermo Almada pudo percatarse en este compromiso que Brian Rodríguez es una pieza fundamental en el América y el futbolista más desequilibrante del club en momentos importantes de la temporada. La decisión del Cruzeiro de retirar la oferta por el uruguayo puede ser una buena noticia para las Águilas, ya que mantienen a un jugador peligroso al ataque.

DCO