Leagues Cup 2026: Dónde ver EN VIVO y GRATIS todos los partidos de HOY martes 4 de agosto

La edición 2026 de la Leagues Cup arranca con partidos imperdibles que se llevarán a cabo en Estados Unidos, además del debut del Atlante en el torneo binacional, ya que desde su regreso a la primera división de México después de 12 años, los Potros de Hierro disputarán su primer compromiso internacional ante el Vancouver Whitecaps.
Los dos primeros partidos de la nueva temporada serán entre el Cincinnati FC contra Pachuca y el Columbus Crew enfrentando al Atlas. Cabe recalcar que solo un partido de la jornada de este martes 4 de agosto se transmitirá a través de televisión abierta en México.
Dónde ver EN VIVO y GRATIS todos los partidos de este martes 4 de agosto
Únicamente el compromiso entre el Charlotte y los Pumas de la UNAM será transmitido a través de televisión abierta en México en Imagen Televisión, que es el Canal 3. Mientras que los demás partidos de este martes se podrán sintonizar en la aplicación de streaming Apple TV .
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- Columbus Crew vs Atlas - 17:45 - Apple TV
- Cincinnati vs Pachuca - 17:45 - Apple TV
- Charlotte vs Pumas - 18:00 - Apple TV e Imagen TV
- Minnesota vs Juárez - 18:30 - Apple TV
- Tigres vs Real Salt Lake - 20:00 - Apple TV
- Vancouver Whitecaps vs Atlante - 20:30 - Apple TV
Desde que la Leagues Cup se juega con 18 equipos de la Liga MX y 18 de la Major League Soccer (MLS) el balompié mexicano no ha podido levantar el título del torneo binacional, así que este año los clubes aztecas volverán a pelear por el centro.
La Leagues Cup se juega en México por primera vez
La Leagues Cup por primera vez en su nuevo formato tendrá cuatro partidos en territorio mexicano, dos en Toluca, uno en Ciudad de México y uno más en Monterrey. Los Diablos Rojos serán el primer club en recibir un encuentro de este torneo en casa cuando reciban al Seattle Sounders en el Nemesio Diez.
- Toluca vs Seattle Sounders - miércoles 5 de agosto - Estadio Nemesio Diez
- América vs San Diego FC - jueves 6 de agosto - Estadio Azteca
- Tigres vs Vancouver Whitecaps - martes 11 de agosto - Estadio Universitario
- Toluca vs FC Dallas - miércoles 12 de agosto - Estadio Nemesio Diez
América y Tigres son los otros dos clubes de la Liga MX que albergarán un encuentro de la Leagues Cup en su estadio, las Águilas en contra del San Diego FC y los universitarios se verán las caras con el Vancouver Whitecaps.
DCO