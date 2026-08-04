Serena y Venus Williams volverán a las canchas para hacer dupla en el torneo de dobles del Abierto de Cincinnati

Las hermanas Venus y Serena Williams tendrán un examen en dobles antes del Abierto de Estados Unidos.

Serena y Venus Williams tienen previsto participar en el Abierto de Cincinnati, que comienza la próxima semana. Los organizadores anunciaron el lunes que las hermanas recibieron una invitación (wild card) para ingresar al cuadro de dobles.

Venus. Serena. Back in Cincy. 👊



The Williams sisters are officially set to reunite for doubles at the 2026 Cincy Open ‼️#CincyTennis pic.twitter.com/3s4y8AwyIP — Cincinnati Open (@CincyTennis) August 3, 2026

La última vez que jugaron juntas un partido de dobles fue en el Abierto de Estados Unidos de 2022. Será la primera ocasión en que formen pareja en este torneo de preparación sobre cancha dura en Mason, Ohio.

Las hermanas Williams recibieron una invitación (wild card) para jugar dobles en Wimbledon, pero una lesión de Serena lo impidió. Han ganado 14 títulos de Grand Slam y tres medallas de oro olímpicas en dobles.

Venus Williams, de 46 años, tiene previsto jugar dobles mixtos en el Abierto de Estados Unidos a finales de este mes en Nueva York junto a Alexander Bublik. Que ella y su hermana menor jueguen en Cincinnati es el paso más reciente en el regreso de Serena, a los 44 años, después de perder en Wimbledon en su primer partido de individuales en casi cuatro años.

DCO