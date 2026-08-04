“Esta vez me tocó aprender”, Citlalli Ortiz, boxeadora olímpica se despide de Santo Domingo 2026.

La boxeadora olímpica mexicana Citlalli Ortiz concluyó su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras una dura pelea, en lo que consideró una final adelantada, ante la puertorriqueña Stephanie Piñeiro, con quien cayó 4-1. A pesar de no alcanzar el podio en esta ocasión, la referente del pugilismo latinoamericano asume el resultado como parte de su crecimiento en una nueva categoría (70kgs) y reafirma su objetivo de clasificar a los próximos Juegos Olímpicos.

“Venía con ganas de llegar al podio nuevamente... venía por la de oro”, señaló la boxeadora bajacaliforniana asumiendo que “esta vez me tocó aprender y es parte del proceso”.

Citlalli Ortiz participó en los JCC 2026. ı Foto: Especial

Adaptación a nueva categoría

Tras competir en los 75 kilogramos en París 2024, Ortiz tomó la decisión personal de bajar a los 70 kilogramos, cambio que representa un reto físico y técnico debido a su estatura y complexión.

“Desde que terminaron los Juegos Olímpicos había dicho que iba a bajar de categoría. Nos está costando un poquito ajustarnos... pero si hace casi diez años pude dar un buen papel en este peso, ahora también. Solo es seguir buscando mejorar y acoplarme”, explicó, detallando además que trabaja con un nuevo equipo multidisciplinario para consolidar esta transición.

La pugilista reveló que el panorama de clasificación olímpica ha cambiado, lo que abre nuevas ventanas para los atletas de la región tras modificarse los criterios de los Juegos Panamericanos.

“Apenas nos notificaron que el Panamericano ya no va a ser clasificatorio directo. Eso nos amplía posibilidades, dando cuatro torneos clasificatorios. Primeramente Dios podemos asistir a estos torneos y seguir ranqueándonos a nivel internacional”, afirmó con optimismo.

🚨🇲🇽 ¡México sigue en modo campeón!



269 medallas y contando en #SantoDomingo2026. Una actuación histórica que refleja el esfuerzo de cada atleta que porta con orgullo nuestros colores. #MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/bFDYmnTXnX — CONADE (@conadeoficial) August 4, 2026

El orgullo por el boxeo amateur

Al ser cuestionada sobre dar el salto al profesionalismo, Ortiz fue contundente al priorizar el terreno olímpico, inspirada por el éxito reciente de sus compañeros de disciplina.

“A mí me gusta más el amateur, nada como unos Juegos Olímpicos, el proceso. Está de ejemplo mi gran compañero Marco Verde, que quedó plata en los Juegos Olímpicos; creo que es algo que despertó un sueño en muchos. Esa es la meta: no dejar pasar tantos años y seguir buscando esas medallas para el boxeo”, concluyó.

DCO