“Los peleadores son de un proceso largo”: Emiliano Reducindo tras su debut en Santo Domingo 2026.

El boxeador mexicano Emiliano Reducindo, originario de La Paz, Baja California Sur, concluyó su participación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe tras caer por decisión unánime (5-0) ante el venezolano Diego Pereyra en la categoría de los 80 kilogramos.

En su debut regional, el pugilista de 21 años e hijo del exboxeador olímpico Ramiro Reducindo, quien asistió a Atenas 2004, mostró una notable madurez y optimismo sobre el cuadrilátero, destacando su evolución en el ring bajo la guía del jefe de entrenadores Diego Salas y nuevo cuerpo técnico.

Sueños, talento y puños de acero 🥊✨

Emiliano Reducindo, Fátima Herrera, Valeria Amparan y Bryan Ortiz encabezan el Grand Prix Elite de Boxeo en el CDOM.

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“Me siento un poco calmado, he venido mejorando bastante con el entrenador Diego Salas”, compartió Reducindo tras el combate. “Me sentí otro peleador arriba del ring, trabajé calmado, trabajé lo que vimos en entrenamiento. Hay una evolución. Desafortunadamente no nos salió el resultado como hubiéramos querido, pero nos hace ver dónde estamos parados y qué nos sigue faltando”.

El sudcaliforniano enfatizó que el boxeo es una disciplina de paciencia y resistencia, donde los verdaderos campeones se forjan a través del tiempo. “Los peleadores no se hacen en una sola pelea, se hacen en varias peleas, no son de la noche a la mañana, son de un proceso largo. Así es este deporte. Tenemos la esperanza de ser uno de los grandes, vamos a seguir trabajando para ser uno de ellos y sin quitar el dedo del renglón”.

Reducindo también aprovechó el espacio para enaltecer la unión y el espíritu de compañerismo que impera dentro de la delegación mexicana de boxeo, a quienes ya considera su círculo más cercano. “El equipo mexicano hemos tenido una hermandad, los veo como una familia. Convivir con ellos durante cinco meses se convierte en tu familia. Estoy bendecido y agradecido. Así como yo les brindo el respaldo, ellos me brindan el respaldo en mis peores momentos”.

🚨🇲🇽 ¡México sigue en modo campeón!



269 medallas y contando en #SantoDomingo2026. Una actuación histórica que refleja el esfuerzo de cada atleta que porta con orgullo nuestros colores. #MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/bFDYmnTXnX — CONADE (@conadeoficial) August 4, 2026

Con la mira puesta en el futuro, el joven boxeador recordó que su camino hacia la élite del deporte apenas comienza de manera formal. Aunque buscó un lugar en el ciclo olímpico anterior, reconoció que el cambio de división y la falta de madurez física le pasaron factura en aquel momento.

“Mi primer proceso olímpico fue el ciclo pasado, alcancé a entrar justo el año de las olimpiadas y no me alcanzó. Venía de ser un boxeador de una categoría inferior; subir de categoría cambia, no es tan fácil como se mira. Es madurez boxística, tu cuerpo tiene que madurar, tus habilidades”, explicó. “Este proceso lo empecé con la edad adecuada, siento yo. Hay mucha esperanza para buscar el pase a Juegos Olímpicos. Simplemente hay que avanzar y tratar de no perder la calma para comerme el mundo, sino que poco a poco se vaya dando el resultado”.

Finalmente, Emiliano Reducindo cerró su mensaje con un sincero agradecimiento a toda la afición y personas que han seguido de cerca su carrera: “Gracias a toda la gente que me apoya”. El paceño regresará al gimnasio para corregir detalles, con la firme convicción de que este tropiezo es solo un escalón más en su largo camino rumbo a la justa olímpica.