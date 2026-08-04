Lotería Nacional devela billete conmemorativo dedicado a leyendas del futbol mexicano

Francisco Javier el 'Abuelo' Cruz junto al billete conmemorativo de la Lotería Nacional.

Olivia Salomón, directora de la Lotería Nacional, encabezó la develación del billete conmemorativo del Sorteo Superior No. 2893, el cual está dedicado a exjugadores de la Selección Mexicana considerados leyendas, entre ellos Jorge Campos, Luis García, Fernando Quirarte y Manuel Negrete.

Rommel Pacheco, titular de la Conade, y Gabriela Cuevas, la coordinadora del Gobierno de México para el pasado Mundial 2026, también estuvieron en el evento celebrado en el Teatro de la Lotería Nacional.

Nacho Ambriz posando con el billete conmemorativo. ı Foto: Enrique Villanueva

Un total de 24 exseleccionados nacionales integran esta serie cuyo premio mayor es de 17 millones de pesos en dos series.

Ricardo Peláez, Rafael ‘Chiquis’ García, Ramón Morales, Gerardo Torrado, Francisco Javier ‘Abuelo’ Cruz, Ramón Ramírez, Ignacio Ambriz, Jared Borgetti, Carlos Hermosillo, Luis Roberto Alves Zague, Miguel España, Óscar Pérez, Alberto García Aspe, Miguel Layún, Pável Pardo, Ricardo Osorio, Félix Cruz, Francisco ‘Kikín’ Fonseca, Marco Fabián y Henry Martín, actual delantero del América, son las otras leyendas del balompié nacional a los que la Lotería Nacional dedica este billete conmemorativo