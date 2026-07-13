Con billete, Lotería Nacional conmemora 90 años de la Escuela Normal Superior de México

Los billetes conmemorativos emitidos para el Sorteo Superior podrán adquirirse de forma física y en plataformas digitales oficiales en México.

La Lotería Nacional conmemora los 90 años de la Escuela Normal Superior de México (ENSM) con un billete especial. El Sorteo Superior No. 2892, a celebrarse el viernes 31 de julio de 2026 , ofrece un Premio Mayor de 17 millones de pesos y una bolsa repartible de 51 millones de pesos. Este homenaje reconoce la invaluable contribución de la ENSM a la formación docente en el país.

Fundada en 1936, la ENSM ha sido clave en la profesionalización de la educación secundaria en México. Sus egresados consolidaron el sistema de enseñanza nacional post-Revolución, defendiendo la instrucción pública, obligatoria y gratuita, y participando en movimientos sociales del siglo XX.

Angélica Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica de la SEP y egresada de la ENSM, afirmó que la institución fue crucial para la estructura educativa nacional. Resaltó que este aniversario coincide con el centenario de la educación secundaria y la colaboración actual bajo la Nueva Escuela Mexicana (NEM), uniendo esfuerzos entre normales y el nivel básico.

Billete honra a la ENSM y a los maestros

Olivia Salomón, directora de Lotería Nacional, expresó que el billete honra a la ENSM y a los maestros que han formado generaciones. Subrayó que la escuela pública, impulsada por el humanismo mexicano, busca construir bienestar y reducir desigualdades.

La directora de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, destacó el rol de los docentes egresados en la erradicación de las desigualdades sociales. ı Foto: Especial.

Luciano Concheiro Bórquez, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, aseguró que la difusión del billete fortalecerá la conciencia histórica normalista. Gonzalo López Rueda, director de la ENSM, agradeció el reconocimiento a “noventa años de historia y legado normalista”, refrendando una vocación de humanismo y compromiso social para la transformación educativa de México.

El Sorteo Superior No. 2892 emitirá dos millones 400 mil cachitos, disponibles en puntos de venta y en miloteria.mx. La transmisión en vivo del sorteo será por el canal de YouTube de Lotería Nacional el 31 de julio a las 20:00 horas.

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Nuestra directora general, la Mtra. @OliviaSalomonV, encabezó la develación del billete del #SorteoSuperior No. 2892, dedicado al 90 Aniversario de la Escuela Normal Superior de México. ✏️🇲🇽 pic.twitter.com/BeB7myRZ2j — Lotería Nacional (@lotenal) July 13, 2026

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JVR