Realizará Lotería Nacional Sorteo Territorio para conmemorar el 112 Aniversario de la Toma de Zacatecas

Lotería Nacional y el Gobierno Constitucional del Estado de Zacatecas presidirán la ceremonia del Sorteo Mayor No. 4017 conmemorativo del 112 Aniversario de la Toma de Zacatecas, episodio de la historia nacional que está enmarcado en la Revolución Mexicana y que es considerado un triunfo estratégico que facilitó el camino de los revolucionarios hacia el centro del país.

El evento estará encabezado por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón y autoridades estatales de la entidad; se realizará mañana martes 23 de junio en la Sala Magna de las instalaciones del Centro Platero de Zacatecas, Casco la Ex Hacienda de Bernárdez, recinto que será testigo de esta tradición, donde la fortuna tomará la voz de las Niñas y los Niños gritones para dar a conocer los números ganadores de dicho sorteo.

La celebración comenzará a las 6:30 de la tarde con la participación de la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas, para luego dar paso a intervenciones con bailes folklóricos y musicales, y a las 8:00 de la noche, las autoridades acompañadas de las y los zacatecanos, iniciarán la ceremonia del sorteo.

Lotería Nacional se suma a esta destacada conmemoración que nos recuerda la importancia de la Toma de Zacatecas, victoria que permitió a los constitucionalistas adelantar las tropas revolucionarias al centro del país y que significó una derrota al ejército federal del usurpador Victoriano Huerta.

El Sorteo Mayor No. 4017 cuenta con un Premio principal de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos. El costo del cachito es de 30 pesos, mientras que la serie se adquiere por 600 pesos. El sorteo tendrá transmisión en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

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FGR