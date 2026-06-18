Lotería Nacional honra 80 años AMACC con billete conmemorativo

Una emisión especial de tres millones de cachitos conmemorativos llevará el legado fílmico nacional a todos los rincones del territorio.

La Lotería Nacional lanza un billete conmemorativo para celebrar el 80 aniversario de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), una institución clave en la historia del cine nacional. Este Sorteo Mayor 4019 ofrece un Premio Mayor de 21 millones de pesos y se realizará el próximo martes 7 de julio de 2026, a las 20:00 horas.

El billete, ya disponible en todo el país, busca reconocer el legado de la AMACC y a las generaciones de creadores que han forjado la identidad cinematográfica de México.

La develación oficial contó con la presencia de figuras destacadas como Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional, y Daniel Hidalgo, presidente de la AMACC, acompañados por los actores Dolores Heredia y Juan Manuel Bernal.

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Billete preserva y reconoce las expresiones culturales

Olivia Salomón subrayó la importancia de esta iniciativa, destacando que la Lotería Nacional dedica este billete a una institución fundamental para preservar, reconocer y proyectar una de las expresiones culturales más valiosas de nuestra nación.

“El gobierno actual, fiel a su esencia, impulsa causas e instituciones culturales que fortalecen la memoria y el orgullo de México“, afirmó.

La directora también enfatizó que el Premio Ariel, símbolo de excelencia y libertad creativa, ha reconocido a quienes han nutrido la cultura nacional con su obra, impulsando la preservación de la memoria audiovisual y la defensa del cine como patrimonio cultural.

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80 años contando historias que han dado identidad, voz y emoción a México. 🎥🎞️📺



Junto a la actriz Dolores Heredia, el actor Juan Manuel Bernal, el presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), Daniel Hidalgo, y nuestra… pic.twitter.com/LKv7uVgkc6 — Lotería Nacional (@lotenal) June 18, 2026

AMACC se compromete a seguir abriendo camino

Por su parte, Daniel Hidalgo, presidente de la AMACC, reafirmó el compromiso de la Academia para los próximos 80 años: “seguir abriendo camino a las y los jóvenes cineastas que hoy, en cualquier rincón del país, están filmando su primera película“.

La actriz Dolores Heredia compartió una reflexión emotiva: “Somos el resultado vivo de esos 80 años de historia. Cada corte de edición, cada línea de diálogo escrita en el presente, carga con el eco de los que caminaron antes".

El actor Juan Manuel Bernal resaltó la evolución del cine nacional: “Nuestra cinematografía ya no le pertenece a una sola mirada ni a una sola ciudad. Hoy tenemos un cine con una profunda perspectiva de género; un cine potente y necesario hecho por mujeres; historias filmadas por personas de los pueblos originarios en sus propias lenguas".

La academia cinematográfica reafirmó su compromiso histórico de seguir respaldando e impulsando a los jóvenes realizadores de las nuevas generaciones. ı Foto: Especial.

La AMACC, fundada el 3 de julio de 1946 en la Ciudad de México, ha sido pilar en la difusión, investigación y preservación de las artes y ciencias cinematográficas. Entre sus logros más significativos está la creación del Premio Ariel, otorgado por primera vez el 15 de mayo de 1947.

Actualmente, la Academia organiza ciclos de cine gratuitos, participa en foros internacionales, restaura obras clave y colabora con instituciones como Filmoteca UNAM e IMCINE para fortalecer el cine mexicano. Además, forma parte de la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas (FIACINE), impulsando el quehacer fílmico a nivel regional.

Para el Sorteo Mayor 4019 se imprimieron 3.6 millones de “cachitos”, que llevarán por todo el país este reconocimiento al cine nacional. La bolsa total a repartir asciende a 66 millones de pesos. Los billetes conmemorativos están disponibles en puntos de venta y en miloteria.mx.

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JVR