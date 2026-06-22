CSP inaugura en BC Central Eléctrica de Ciclo Combinado

La Presidenta Claudia Sheinbaum inauguró en Mexicali la Central Eléctrica de Ciclo Combinado “González Ortega” y colocó el acto en el terreno político de la energía. La mandataria defendió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como pilar del Estado, cuestionó el modelo privado del sector y presentó esta obra como parte de la continuidad de la Cuarta Transformación.

Acompañada de Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, integrantes del gabinete federal y personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Presidenta abrió su mensaje con un reconocimiento a la compañía: “CFE es una empresa pública de ejemplo mundial”, afirmó, luego de felicitar a las trabajadoras y los trabajadores por el Día del Padre y destacar su respuesta ante emergencias recientes.

El Dato: en enero de 2018 la Sener anunció la conexión de Baja California al Sistema Interconectado Nacional, ya que la entidad era proveída de energía desde la red de Estados Unidos.

Al sostener su defensa a la empresa, Sheinbaum Pardo recurrió a dos episodios emergentes al mencionar el aumento en las tarifas de gas durante una crisis en Texas, sobre el cual, destacó que cerca de 70 por ciento del gas natural usado en México proviene de Estados Unidos. También habló de las lluvias que afectaron a la Huasteca, donde, según relató, personal de la CFE restableció el servicio en tiempo récord.

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La Presidenta explicó que la nueva central tiene una lectura que rebasa la infraestructura. La obra fortalece el suministro de Mexicali, una de las zonas con temperaturas más altas del país, pero también le permitió trazar una línea entre la política energética actual y el periodo de privatizaciones: “Son un orgullo para México, las y los trabajadores de CFE”.

De izq. a der.: Claudia Sheinbaum, Luz Elena González y Marina del Pilar Ávila, en la inauguración de la planta, ayer. ı Foto: Especial

Aludió al origen histórico de la empresa eléctrica nacional al recordar que Adolfo López Mateos nacionalizó la industria en 1960 y que, a partir de ese año, una sola compañía pública asumió la generación, transmisión y distribución del servicio. Según la mandataria, entre 1960 y 1990 la cobertura en hogares pasó de alrededor de 40 por ciento a cerca de 95 por ciento.

Sheinbaum contrastó el papel estatal con la apertura a particulares cuando afirmó que después llegó “una visión de que lo privado era mejor que lo público” y sostuvo que en México crecieron empresas generadoras que vendían electricidad a la CFE mediante “contratos leoninos realmente”, frase que dio el tono más político.

En su mensaje, la Presidenta también vinculó la inauguración de la planta energética con la integración eléctrica de Baja California. Dijo que la península permaneció durante años fuera del Sistema Eléctrico Nacional y destacó una línea de transmisión con capacidad de 300 megawatts, en operación desde septiembre de 2024, para traer energía solar de Puerto Peñasco, Sonora, hasta Mexicali.

Luego centró el efecto social de la obra en el verano de la capital bajacaliforniana. Explicó que las temperaturas de Mexicali y San Luis Río Colorado pueden superar los 50 grados centígrados, lo que dispara el uso simultáneo de aire acondicionado y eleva la demanda, por ello, la planta ayudará a garantizar la electricidad a todos.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila sostuvo que la nueva central tendrá un impacto social para Baja California. Afirmó que el proyecto fortalece la soberanía energética, impulsa el desarrollo económico y contribuye al bienestar de la población: “La energía es derecho y una condición indispensable para el bienestar y la prosperidad”, declaró ante los asistentes.

Baja California, añadió, tendrá una inversión energética superior a 73 mil 900 millones de pesos. De esa bolsa, más de 18 mil millones corresponden a líneas de transmisión y subestaciones, mientras casi tres mil millones irán a modernizar y automatizar redes de distribución.

Frente al tema tarifario, Marina del Pilar Ávila informó un subsidio de mil 485 millones de pesos para Mexicali y San Felipe durante este año, apoyo que beneficiará a más de un millón 370 mil personas. De ese total, más de un millón 300 mil habitantes de sectores vulnerables concentrarán la mayor ayuda: “Por el bien de todos, primero los pobres”.

“Hoy es un día que quedará marcado en la historia de Baja California y de México entero, porque la inauguración de esta Central de Ciclo Combinado representa soberanía, representa desarrollo y justicia social”, expresó Ávila Olmeda.

La responsable de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, explicó que la central incorpora 653 megawatts al sistema eléctrico de Baja California y podrá generar más de cinco mil gigawatts hora al año. También anunció un programa para reemplazar cuatro mil postes en malas condiciones, de los cuales 500 ya cambiaron, con el objetivo de reducir fallas.

SISTEMA ELÉCTRICO

Medidas de mejoramiento de la transmisión, distribución y generación de luz en Baja California

Arranque de la Central Eléctrica de Ciclo Combinado “González Ortega”

Inversión de 73 mil 900 millones de pesos (mdp)

Generación de 32 mil MW 22 mil MW producidos con energías renovables

Aumento de energía eléctrica de 54 a 60 por ciento a cargo de CFE

5 mil gigawatts-hora de energía se genera anualmente

500 postes instalados, de los 4 mil que serán sustituidos en la red

Subsidio de mil 485 mdp para las tarifas eléctricas de Mexicali y San Felipe

Beneficio para un millón 370 mil personas