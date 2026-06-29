De 11 partidos creados, 4 superaron su 1.a elección

La consultora Integralia, especializada en análisis político y electoral, puso el acento en la supervivencia electoral de Somos México y Partido PAZ, no en el registro que obtuvieron ante el Instituto Nacional Electoral (INE). La firma advirtió que ambos llegan a 2027 con una prueba inmediata, alcanzar el mínimo de la votación válida emitida en la elección federal de diputaciones.

Detrás del aval del INE aparece un embudo amplio. Para el proceso 2025-2026, 86 organizaciones pidieron constituirse como partidos nacionales; 82 solicitudes resultaron procedentes, 51 siguieron con el trámite, cuatro celebraron asamblea constitutiva y sólo dos consiguieron el registro. En 2015 -2026 se registraron 52 candidatos y en 2020 la cifra llegó a 106; en ambos casos sólo tres fuerzas obtuvieron luz verde.

El Dato: Con el registro otorgado por el INE a Somos México y partido PAZ, cada uno recibiría 84 millones de pesos como financiamiento público para lo que resta de este año.

En el diagnóstico de Integralia el riesgo no nace por el número de partidos, sino por la mortalidad temprana de éstos. Entre 2000 y 2024 surgieron 11 partidos políticos nacionales; apenas cuatro superaron su primera elección federal. El resto perdió la acreditación después de su debut, lo que coloca a Somos México y Partido PAZ ante una tasa histórica de fracaso de 63.6 por ciento.

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Para llegar a ese punto, las organizaciones ya tuvieron que cumplir reglas de entrada que la firma considera estrictas. El país exige documentos básicos, afiliación mínima equivalente a 0.26 por ciento del padrón electoral federal, cerca de 267 mil personas para este año, además de 20 asambleas estatales con tres mil asistentes o 200 distritales con 300 participantes.

Somos México aparece como una opción de centroizquierda liberal y opositora. Integralia ubica entre sus ejes la defensa de la democracia, los contrapesos, la autonomía de las instituciones electorales y una reforma con pluralidad, fiscalización robusta y preservación del INE y los organismos públicos locales. Entre sus figuras destacan Guadalupe Acosta, Cecilia Soto, Emilio Álvarez Icaza y Marco Baños. La organización reportó 246 asambleas distritales y 348 mil 787 afiliaciones.

El informe señala que con otro perfil, Partido PAZ —antes Construyendo Sociedades de PAZ— ocupa el espacio de la derecha conservadora. El documento lo describe como tercera versión del antiguo Partido Encuentro Social, con base evangélica en varias entidades.

Su agenda incluye la defensa de la vida y la familia, oposición al aborto, seguridad pública, combate a la impunidad y proporner filtros para candidaturas con “buena reputación”. Registró 322 asambleas distritales y 401 mil 656 afiliaciones.

El filtro no terminó con Somos México y Partido PAZ. Integralia ubica en el mismo proceso a México Tiene Vida y Que Siga la Democracia, dos organizaciones que no obtuvieron registro, pero aún pueden acudir al TEPJF. Su presencia refuerza una de las ideas centrales del informe: el sistema permite nuevas fuerzas, aunque con reglas de entrada que reducen el número de sobrevivientes desde el origen.

La consultora destaca que, a pesar de los nuevos partidos, México no entraría a una fase de fragmentación partidista, aun con ocho fuerzas nacionales, el país queda por debajo de Panamá, con nueve, y muy lejos de modelos con decenas de opciones, como los de Colombia, Perú y Argentina, donde compiten hasta 44 opciones.

Somos México ofrece dar candidaturas a activistas

| Por Elizabeth Hernández |

el nuevo partido Somos México anunció que abrirá una quinta parte de sus candidaturas a diputados a madres buscadoras, personas defensoras de derechos humanos y representantes de causas sociales, tras obtener el registro nacional ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

La propuesta de Guadalupe Acosta fue expuesta en un mitin en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México. El dirigente afirmó que los espacios no quedarán bajo control de la cúpula partidista y sostuvo que ningún integrante del Comité Nacional del nuevo partido usará su cargo para competir por un puesto político.

2 meses le dio el INE a Somos para quitar México de su nombre

“Somos México va a reservar el 20 por ciento de sus candidaturas de mayoría y de representación proporcional para que lleguen madres buscadoras a la Cámara de Diputados”, sostuvo Acosta Naranjo. En la intervención incluyó a defensores de derechos humanos, campesinos, transportistas, pescadores, ecologistas, jóvenes y representantes de otras agendas públicas.

Además ofreció que una tercera parte de sus postulaciones recaerá en personas menores de 35 años y aseguró que, cuando existan dos o más aspirantes, la selección se definirá en urnas instaladas en plazas públicas para que la ciudadanía elija.

GUADALUPE Acosta, presidente de Somos México, dio ayer su primer mensaje ı Foto: Cuartoscuro

El líder partidista intentó marcar distancia frente a la permanencia de cuadros tradicionales dentro de la nueva fuerza política: “Tengo 61 años y busco mi relevo”, afirmó ante simpatizantes.

El anuncio llega días después de que el Consejo General del INE aprobó el registro de Somos México y del Partido PAZ rumbo a la elección federal del 2027. Con esa resolución, el sistema partidista pasará de seis a ocho fuerzas nacionales, aunque el nuevo ente aún enfrenta una disputa por su nombre, colores y emblema.

Como parte de esa controversia, Somos México acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, el 25 de julio, discutirá sobre su plataforma programática.