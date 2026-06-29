Inician con desventaja Somos Mx y PAZ rumbo a elecciones de 2027

Los nuevos partidos políticos PAZ y Somos México, cuyo registro fue aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) el jueves pasado, iniciarán su vida política con importantes retos rumbo a las elecciones intermedias de 2027: deberán convencer al electorado de que representan una opción distinta a las ya existentes y hacerlo en condiciones de desventaja frente a grupos con representación y estructura consolidadas.

Tras un proceso de 18 meses en el que lograron la afiliación de más de 256 mil militantes y realizaron 200 asambleas distritales o 20 estatales, según el caso, ambas organizaciones obtuvieron el registro que les permitirá participar en los comicios federales y locales del próximo año.

El Dato: El INE negó el registro a las organizaciones de la sociedad civil México Tiene Vida y Que Siga la Democracia por afiliaciones irregulares y posibles actos de corrupción.

A partir de julio recibirán financiamiento público de la bolsa ya existente, cuya cifra aún deberá ser definida por el INE. También contarán con acceso a tiempos oficiales en radio y televisión.

Su principal desafío será conservar ese registro nacional, para lo cual deberán obtener al menos tres por ciento de la votación en la elección federal de 2027, en la que también se renovará la Cámara de Diputados. La legislación, además, les prohíbe establecer alianzas o coaliciones con otros partidos durante su primera participación electoral.

COLORES A LO LARGO DEL TERRITORIO ı Foto: Especial

PAZ, que durante el proceso de registro se denominó Construyendo Sociedades de Paz, cuyas siglas coinciden con las de la Presidenta, está ligado al diputado federal de Morena Hugo Eric Flores y a organizaciones evangélicas.

Para esta corriente religiosa y política, se trata del tercer intento de mantener un partido propio; antes tuvo el Partido Encuentro Social y, posteriormente, el Partido Encuentro Solidario.

Ambos perdieron el registro al no alcanzar el umbral mínimo de votación en elecciones federales anteriores.

11 millones de afiliados reportó Morena el pasado 14 de enero

Hugo Eric Flores es pastor evangélico y operador político con décadas de experiencia, fundó el Partido Encuentro Social en 2014, que llegó a formar coalición con Morena en 2018 y obtuvo representación en la Cámara de Diputados, pero perdió el registro ese mismo año al no alcanzar el umbral electoral por sí solo.

Lo intentó de nuevo con el Partido Encuentro Solidario de cara a 2021, con el mismo resultado. Ahora, con PAZ, ensaya una tercera fórmula.

Somos México tiene un perfil opositor a Morena y una nómina de figuras con trayectorias institucionales relevantes.

Lo preside Guadalupe Acosta Naranjo, exlíder del desaparecido Partido de la Revolución Democrática (PRD); ocupa la secretaría general Cecilia Soto, excandidata presidencial del Partido del Trabajo; y entre sus integrantes destacan el exconsejero presidente del INE Lorenzo Córdova y el exsenador Emilio Álvarez Icaza.

El partido surgió del movimiento ciudadano conocido como Marea Rosa, que aglutinó a sectores críticos del Gobierno de Morena.

El INE aún no aprueba el financiamiento para 2027, por lo que la cifra definitiva que recibirán para el próximo año se definirá a finales de 2026 conforme a la fórmula constitucional.

Mientras tanto, la legislación establece que los partidos de nuevo registro recibirán, de manera individual, el equivalente al dos por ciento del financiamiento ordinario total destinado a los partidos.

En este contexto, Arturo Espinosa, director de Laboratorio Electoral, explicó que el financiamiento ordinario se divide en dos bolsas: 30 por ciento se distribuye de manera igualitaria entre todos los partidos, mientras que 70 por ciento depende de la fuerza electoral alcanzada en la elección anterior.

“Ellos sólo tienen acceso a una parte del 30 por ciento, porque todavía no tienen fuerza electoral que les permita acceder al otro 70 por ciento. Eso los pone en una situación de desventaja”, afirmó.

La misma lógica aplica para los tiempos en radio y televisión: de acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), 30 por ciento del tiempo total se distribuye de manera igualitaria entre los partidos, mientras que 70 por ciento se asigna en forma proporcional a la votación obtenida en la elección de diputados federales inmediata anterior.

Al no contar con votación previa, PAZ y Somos México únicamente participarán en el reparto del 30 por ciento igualitario.

El experto subrayó que ambas llegan tarde a la competencia, pues los partidos ya existentes, particularmente Morena con los defensores de la Transformación, ya comenzaron a perfilar candidaturas mucho antes de que estas organizaciones supieran si obtendrían el registro.

“Morena ya está definiendo sus candidatos y ellos todavía ni siquiera sabían si iban a ser partido político. Imagínate la inequidad”, sostuvo.

Los recursos que recibirán provendrán de la misma bolsa anual que se distribuye entre todos los partidos, por lo que su incorporación al sistema no implicará un incremento en el gasto público.

Como parte de la resolución aprobada el jueves, el Consejo General del órgano electoral determinó que Somos México deberá modificar su nombre, colores y emblema, al considerar que su denominación puede generar una identificación con la totalidad de la nación.

“Este Consejo General determina que la denominación Somos México no constituye una expresión neutral, sino una composición de palabras con carga semántica y pragmática que transmite al electorado una idea de pertenencia o vinculación entre el instituto político y la totalidad de la nación mexicana”, señala la resolución. La organización anunció que impugnará esa determinación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“El reto para ellos es mostrar que llegaron para hacer una opción política nueva que no teníamos en el país”, concluyó el director de Laboratorio Electoral.