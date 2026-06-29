México y EU inauguran instalación que busca combatir al barrenador

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum inauguró en Metapa de Domínguez, Chiapas, una planta de moscas estériles para contener el avance del Gusano Barrenador del Ganado (GBG), con capacidad para producir hasta 100 millones de insectos por semana. La mandataria estuvo acompañada por Brooke L.

Rollins, secretaria de Agricultura de Estados Unidos, y Ronald D. Johnson, embajador estadounidense en México.

Sheinbaum Pardo ubicó la nueva planta como parte de una estrategia regional que involucra a México, Panamá y Estados Unidos. Recordó que en Pacora opera otro complejo de producción de moscas estériles, mientras que la instalación de Chiapas ampliará la capacidad para enfrentar al GBG desde territorio mexicano: “Panamá, México y EU nos unimos en una misma causa”.

El TIp: El control de la larva es vital para el sector agropecuario mexicano, el cual aporta entre 3 y 4.4% del PIB.

Por su parte, Brooke L. Rollins reconoció el esfuerzo conjunto entre ambos países y señaló que la producción de moscas estériles es una herramienta clave para erradicar al gusano barrenador sin recurrir a métodos que puedan afectar al medioambiente. Además calificó a Sheinbaum Pardo como una “aliada extraordinaria” y destacó que el proyecto quedó listo en 12 meses con un financiamiento del Gobierno estadounidense por 83.8 millones de dólares.

LA PRESIDENTA (c.) y Brooke Rollins, el sábado en Metapa, Chiapas. ı Foto: Especial

En tanto, el embajador estadounidense Ronald Johnson reiteró el compromiso de su país en trabajar de manera coordinada con México en la contención de esta plaga que ya ha sido detectada al sur de EU.

Al respecto, autoridades federales y estatales coincidieron en que la nueva planta permitirá fortalecer las acciones de vigilancia y control sanitario, para beneficiar directamente a productores ganaderos de la región sur-sureste del país. Asimismo, se informó que el proyecto forma parte de una estrategia integral que incluye monitoreo constante, capacitación a productores y campañas de prevención contra la plaga del Gusano Barrenador de Ganado.

El Gobierno federal consideró que esta infraestructura es clave para proteger la industria ganadera, la salud pública, el medioambiente y la soberanía alimentaria, y busca consolidar a México como un referente en el manejo sostenible de plagas que afectan al sector pecuario.