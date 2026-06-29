Abren México y EU planta para revertir daño por plaga

La planta de moscas estériles para reforzar el combate al gusano barrenador fue inaugurada el sábado pasado, luego de 19 meses que la plaga llegó a México, lo que ha significado más de 30 mil casos de miasis acumulados y una pérdida económica superior a los 38 mil millones de pesos (mmdp) para el sector ganadero, de acuerdo con estimaciones en el mercado.

La pérdida económica se derivó del cierre comercial de Estados Unidos a las exportaciones y del gasto que implica el tratamiento y las acciones preventivas para su remediación.

EMPLEADOS de Senasica, en las instalaciones de la planta, el sábado 27 de junio. ı Foto: Especial

El sábado pasado se dio el banderazo de inicio a la Planta de Producción de Moscas Estériles del Gusano Barrenador del Gabado (GBG), ubicada en el municipio de Metapa de Domínguez, Chiapas, con la que se espera reducir la reproducción de este insecto que ha afectado al ganado, a la fauna silvestre y doméstica e incluso a los seres humanos, a quienes el parásito encuentra como albergue adecuado para depositar sus huevecillos en sus heridas, situación que los lleva al dolor, infecciones y, en los casos más agudos, a la muerte.

De acuerdo con el último balance del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, las pérdidas acumuladas para el sector ganadero ascienden actualmente a dos mil 205 millones de dólares; es decir, alrededor de 38 mil 588 millones de pesos.

El Dato: La estrategia nacional ha permitido inspeccionar más de 5.3 millones de cabezas de ganado, verificar 84 mil cargamentos y liberar casi siete mil millones de moscas.

Tan sólo hasta abril de ese año, se habló de mil 838 millones de cabezas de ganado que dejaron de ser exportadas, particularmente hacia Estados Unidos, país que desde noviembre de 2024 —fecha en la que se identificó la plaga en México— determinó el cierre de sus fronteras al hato mexicano para evitar que la plaga se propagara hacia su territorio, disposición que fue retirada hace un mes.

México registró 30 mil 709 casos de miasis en animales desde el 20 de noviembre del 2024 hasta el 25 de junio, de acuerdo con información proporcionada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

28 millones de moscas estériles cada semana serán producidas

El avance ha sido desde el sur —donde se originó el problema— y poco a poco ha alcanzado a los estados del norte, hasta tener presencia en 27 de las 32 entidades federativas; hasta este fin de semana, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa son las únicas en donde no se ha reportado presencia del gusano.

No obstante, el número de casos activos hasta el jueves pasado era de mil 907, con una afectación en los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Jalisco, San Luis Potosí, Chiapas y Tamaulipas, que registran cada uno más de un centenar de casos que aún no han sido controlados.

La infestación llegó a los humanos, quienes reportan 446 casos en 21 estados, entre los cuales, Chiapas y Veracruz acumulan la mayor cantidad: 142 y 79, respectivamente.

A pesar de la robusta estrategia que el Gobierno de México puso en marcha desde 2025 para contener el avance de la plaga, su expansión ha sido inminente, ya que, incluso, es en 2026 donde se han observado los picos más altos de casos activos; por ejemplo, a finales de mayo el registro rebasó los dos mil casos de animales que aún no se recuperaban.

Lo anterior se explicó por el incremento en la temperatura climática en primavera, lo que ha resultado una condición favorecedora para la reproducción de la mosca Cochliomyia hominivora.

Actualmente el problema ya no es exclusivo de México en la región de Norteamérica, debido a que Estados Unidos también ha registrado la presencia del gusano barrenador de ganado —20 casos al último corte—, lo cual derivó a establecer un acuerdo bilateral para suspender, temporalmente, las importaciones de animales vivos procedentes de la unión americana.

Hasta antes de que se identificara el problema del GBG en EU, ese país ya enfrentaba diversas consecuencias por haber cerrado su frontera al comercio del ganado mexicano, como el hecho de que el sector de engordadores y empacadores registraran pérdidas comerciales por cinco mil 500 millones de dólares en sus ingresos.

México y EU inauguran instalación que busca combatir al barrenador

| Por Elizabeth Hernández |

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum inauguró en Metapa de Domínguez, Chiapas, una planta de moscas estériles para contener el avance del Gusano Barrenador del Ganado (GBG), con capacidad para producir hasta 100 millones de insectos por semana. La mandataria estuvo acompañada por Brooke L.

Rollins, secretaria de Agricultura de Estados Unidos, y Ronald D. Johnson, embajador estadounidense en México.

Sheinbaum Pardo ubicó la nueva planta como parte de una estrategia regional que involucra a México, Panamá y Estados Unidos. Recordó que en Pacora opera otro complejo de producción de moscas estériles, mientras que la instalación de Chiapas ampliará la capacidad para enfrentar al GBG desde territorio mexicano: “Panamá, México y EU nos unimos en una misma causa”.

El TIp: El control de la larva es vital para el sector agropecuario mexicano, el cual aporta entre 3 y 4.4% del PIB.

Por su parte, Brooke L. Rollins reconoció el esfuerzo conjunto entre ambos países y señaló que la producción de moscas estériles es una herramienta clave para erradicar al gusano barrenador sin recurrir a métodos que puedan afectar al medioambiente. Además calificó a Sheinbaum Pardo como una “aliada extraordinaria” y destacó que el proyecto quedó listo en 12 meses con un financiamiento del Gobierno estadounidense por 83.8 millones de dólares.

LA PRESIDENTA (c.) y Brooke Rollins, el sábado en Metapa, Chiapas. ı Foto: Especial

En tanto, el embajador estadounidense Ronald Johnson reiteró el compromiso de su país en trabajar de manera coordinada con México en la contención de esta plaga que ya ha sido detectada al sur de EU.

Al respecto, autoridades federales y estatales coincidieron en que la nueva planta permitirá fortalecer las acciones de vigilancia y control sanitario, para beneficiar directamente a productores ganaderos de la región sur-sureste del país. Asimismo, se informó que el proyecto forma parte de una estrategia integral que incluye monitoreo constante, capacitación a productores y campañas de prevención contra la plaga del Gusano Barrenador de Ganado.

El Gobierno federal consideró que esta infraestructura es clave para proteger la industria ganadera, la salud pública, el medioambiente y la soberanía alimentaria, y busca consolidar a México como un referente en el manejo sostenible de plagas que afectan al sector pecuario.