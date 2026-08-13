El cerco a Alito

Y ayer el eclipse sí agarró con todo a Alejandro Moreno, pues, nos comentan, puede que al dirigente nacional del PRI se le estén acabando los argumentos y la metodología para mantenerse avante en medio de presiones políticas y judiciales en su contra. Desde el Senado, ya vimos a la mayoría guinda hablando de ponerle seriedad a la solicitud para desaforarlo porque, dijeron ellos, razones sobran: por pedir la intervención estadounidense en asuntos político-electorales del país y por las investigaciones que tiene pendientes por presuntos desvíos de recursos y enriquecimiento cuando fue gobernador de Campeche. Precisamente allá en esa entidad, —justamente el día en que hasta un correligionario de Alito comprometió el físico para defenderlo de los morenistas en la Cámara alta—, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción estatal detuvo a Carlos Alberto Medina, exfuncionario en el gobierno del dirigente priista, por su presunta responsabilidad en el delito de peculado, un arresto que, por cierto, se conecta con el que ocurrió apenas el pasado lunes, contra Luis Antonio Espinosa, contador del hermano del priista. Ahí el dato.