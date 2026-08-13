Este miércoles comenzaron a desfilar los primeros aspirantes que presentaron su examen de control para defender su lugar en la UNAM, tras la polémica por irregularidades encontradas durante la prueba original para ingresar a las diversas licenciaturas. Frente a la expectación que se generó alrededor de esta evaluación y las controversias que hasta hoy persisten por la decisión de aplicarla, la casa de estudios aclaró que las y los jóvenes que acudieron a la convocatoria en León, Guanajuato, resolvieron el test en una tableta sin conexión a Internet y bajo estricta supervisión de personal universitario, que no despegó el ojo a los postulantes a quienes acompañaron desde la entrada hasta la salida. La institución hizo énfasis en que este mismo formato regirá para el resto de las sedes donde se aplicará el examen. En este contexto, el director General de Orientación y Atención Educativa, Joaquín Narro Lobo, reafirmó que la asignación de lugares se realizará como históricamente se ha hecho, comenzando con el puntaje más alto y hasta cubrir la disponibilidad de espacios por carrera y modalidad. Atentos.